Suspenderán servicio de recolección de basura este viernes 1 de mayo, en Mazatlán

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán, a través de la Dirección de Servicios Públicos, informa a la ciudadanía que este viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo, el personal sindicalizado del departamento de Aseo Urbano no ofrecerá el servicio de recolección de basura en colonias y fraccionamientos contemplados en las rutas diurnas y nocturnas.

A través de un comunicado, el Gobierno que encabeza la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez, informó que la medida se implementa al tratarse de una fecha oficialmente considerada como día inhábil, en reconocimiento a los derechos de las y los trabajadores que diariamente contribuyen al mantenimiento de la limpieza y el orden en el municipio.

La Dirección de Servicios Públicos hace un atento llamado a la ciudadanía para no sacar sus residuos sólidos durante esta jornada, con el fin de evitar la acumulación de basura en la vía pública.

El servicio de recolección se reanudará de manera normal el sábado 2 de mayo, retomando los recorridos establecidos en cada sector.

El Gobierno de Mazatlán reitera su compromiso con la prestación eficiente de los servicios públicos y convoca a la colaboración de la población para mantener una ciudad limpia y ordenada.