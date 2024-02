MAZATLÁN._ Con el Carnaval de Mazatlán recién concluido y la polémica sobre la privatización del concierto de la Coronación del Rey de la Alegría, en donde Julión Alvarez y Alfredo Olivas estrenaron su tour “Prófugos del Anexo”, el empresario Guillermo “Memo” Romero Rodríguez, acusó de corruptas y ‘opacas’ las negociaciones del contrato.

“Reconozco el Carnaval, a Cultura que se hizo un buen Carnaval, con mucho talento, con mucha experiencia, pero sí me llama mucho la atención que en la historia se había soltado dejar una fecha libre a una empresa privada, esto me hace ruido y esto huele a corrupción, por supuesto que sí, huele a corrupción, no es normal”, aseguró Romero Rodríguez.

“En la historia había pasado que le den un 10 por ciento al municipio, no sé quién hizo el negocio, no sé cuál es la empresa, no tengo esa información, es una información de la autoridad, de la administración, de Cultura, yo no la tengo, no tengo esa facultad o esa información”, mencionó.

Resaltó que es curioso como el municipio ofreció toda la infraestructura, la imagen de Carnaval a una empresa privada y únicamente por un 10 por ciento de la taquilla, cuando una empresa de esta naturaleza, sin ser Carnaval, lo que da mínimo es un 20 por ciento, aparte del 50 por ciento en todo lo que se vende adentro.

“La pregunta es, ¿nada más dieron el 10 por ciento?, le diste toda la infraestructura, yo desconozco quién pagó el escenario, desconozco si pagaron el impuesto municipal, porque también es un 6 por ciento el impuesto municipal, ¿se pagó?”, cuestionó.

“Hay muchas dudas y muchas preguntas, el 6 por ciento es un impuesto municipal o nada más pagaron el 10 y le quitas el 6, entonces nada más pagaron el 4 por ciento, entonces las dudas las tendrá que responder la autoridad, el Alcalde, el director de Cultura, continuó.

Por su parte, la Regidora del Ayuntamiento, América Cynthia Carrasco Valenzuela, quien forma parte del Consejo de Cultura, afirmó que el reglamento interno de cultura marca 30 días para que ellos den el informe de todos los saldos del Carnaval por lo que se tendrán los detalles hasta que se rinda el informe.

Carrasco Valenzuela explicó que se buscó que Cultura sustentara sus gastos y su presupuesto no aumentó, además agregó que según es de su conocimiento el único concierto que generó una ganancia como tal fue el del jueves de carnaval donde se coronó a Héctor II.

“El presupuesto de Cultura este año creo que anduvo cerca de los 85 millones de pesos, no subió, no tuvo un incremento como algunas otras Paramunicipales y esto es porque se tiene mal antecedente de los años anteriores, recordemos que en el 2021 anduvo cerca de 120 millones de pesos, más los ingresos 160 y todos quedamos ariscos”, dijo la Regidora del PAS.

“Entonces dices cómo habiendo tantas necesidades en Mazatlán, Cultura puede concentrar tantos millones de pesos, entonces se buscó que buscaran ser sustentables y que buscarán ingresos y en ese sentido los conciertos generan también un gasto para el municipio y hasta donde estoy enterada, hubo un primer concierto que fue prácticamente privado y es el único que le ha generado ganancias al municipio, todos los demás traen un saldo negativo”, agregó.

Ante esto, Guillermo Romero propuso que se exhibiera el contrato, que se hiciera público ya que se trata de una información pública, por tratarse de una Paramunicipal y de esa manera verificar en qué condiciones se negoció y aclarar dudas.