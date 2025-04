$!Tala de palmeras en Mazatlán es un delito ambiental: Cemaz

Reiteró que talar las palmeras fue un atraco, un delito y como tal debe castigarse si no demuestran que estaban en malas condiciones.

“Talaron unas palmeras con un pobre criterio, sobre todo lo que señala la directora de Servicios Públicos. Está diciendo la de Servicios Públicos que estaban dañadas las palmeras y eso es mentira, justificando que por eso se autorizó. De ninguna manera. No hay cómo justificar ese ecocidio”.

El ambientalista apuntó que hay servidores públicos que no son empáticos con la naturaleza y esta es una muestra más.

El ambientalista citó que al frente del Cemaz presentó varias demandas por este tipo delitos cometidos en anteriores administraciones con Jorge Abel López Sánchez y Luis Guillermo Benítez Torres, y ahí se quedaron en el aire porque las instancias responsables no actúan.

Se refirió además a las instituciones como Profepa y Semarnat, que no actúan y solo son de membrete.

“Solo son de membrete, porque la verdad no han hecho nada y jamás han hecho nada. No actúan y por eso está pasando todo lo que está pasando porque no hay un orden de cómo van a hacerse las cosas”, apuntó.

Es un delito ambiental, dijo, porque le quitaron la vida a dos palmeras con varias décadas.

En definitivo, descartó que estas hayan causado la muerte de los motociclistas y mejor se fueron por la vía fácil, en lugar de atacar el problema de que se maneje con precaución y con las reglamentarias medidas de seguridad.

Consideró que primero se debió demostrar con un dictamen de Protección Civil que representaban un peligro para la población y reubicarlas, no talarlas.

Pero, aún y si Ecología dictaminó el permiso basado en el Reglamento o por la Ley Ambiental, de igual manera debieron replantarlas en otro sitio.

Ahora, los vecinos pueden demandar porque tal parece que existe una cadena de omisiones de quien autorizó el ecocidio y con base en qué, reiteró Arcadio Madera.

Lo anterior a través de una acción colectiva para pedirle a un juez de distrito que obligue al Ayuntamiento a resarcir los daños con multas o hasta la cárcel de quien resulte responsable.