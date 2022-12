$!Talla imagen de Cristo en árbol de Catedral de Mazatlán y le da la vuelta al mundo

“Fue idea mía, yo le fui dando la forma ahí al tronco del árbol con la figura de Cristo, se prestó el árbol para hacer eso, ya no se pudo darle más relieve porque ya no había mucho espacio para profundizar más la imagen, para darle más relieve”.

Precisó que el turismo local sí acude a tomarse fotos en la figura de Cristo, pero el extranjero se va 100 por ciento, por ello invitó a los mazatlecos a que acudan a ver esa obra que está en la Catedral de Mazatlán para que acudan y se tomen la foto en el lugar.

“De hecho Catedral la tiene como ‘El Cristo del Hule’, porque el árbol originalmente se llama hule, pero nada más que se secó el árbol y por eso la bugambilia creció entre el árbol, por eso yo no me animé a meterle más para no secar la bubambilia o dañar el tronco, si hubiera sido un tronco seco o que ya está muerto sí me metes y le das, le das”, precisó Meléndrez Ríos.

“Está a medias, como que está un poquito vivo, o seas, seco todavía no está y de ahí se mantiene la bugambilia, así es (la bugambilia funge como adorno a la figura de Cristo), hay temporada del año donde la bugambilia se pone bien bonita, verde, frondosa, con sus flores y tiene temporadas donde parece que se está secando, y cuando yo hice eso es la temporada que se estaba secando y me daba miedo que me pasara con la gurbia y picara el árbol y secarlo, pero no, ahorita está verde, bonita y las flores”.

Meléndrez Ríos dio a conocer que actualmente hace trabajos en la Catedral, está restaurando los pilares y adentro restaura rosetones y lo que se ocupe.

“Como vengo constante para acá a trabajar vi el árbol y dije: le voy a poner aquí una obra mía y ahí le pusimos eso (la imagen de Cristo, que la hizo sin cobro alguno)”, expresó, “fue por mi cuenta, fue como una donación de arte y la verdad se ve muy bonito”.