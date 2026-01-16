$!Tanque estacionario en mal estado provocó fuga de gas en el Centro Histórico de Mazatlán, confirma PC

“Bomberos de Mazatlán realizaron los trabajos necesarios para contener la fuga y evitar que se presentara un incidente mayor”.

“Se recibió el reporte a través del 911 y al llegar los cuerpos de auxilio se confirmó que se trataba de una fuga de gas en un tanque estacionario de mil litros”, comentó.

Osuna Tirado expresó que tras el arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que el incidente fue ocasionado por un tanque estacionario de gas con capacidad de mil litros, el cual se encontraba con un alto nivel de deterioro y aproximadamente al 40 por ciento de su capacidad, ubicado en la parte posterior de un estacionamiento, correspondiente al suministro de un restaurante.

Así lo confirmó el coordinador municipal de Protección Civil en Mazatlán, Óscar Osuna Tirado, quien destacó que dicha emergencia fue atendida de manera oportuna al recibir el reporte a través del número de emergencias 911 por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán y Protección Civil.

MAZATLÁN._ Un tanque estacionario en malas condiciones fue el causante de una fuga de gas que movilizó la mañana de este viernes a cuerpos de emergencia en el Centro Histórico de Mazatlán, obligando a evacuar varios inmuebles y el cierre preventivo de varias calles sin que se reportaran personas lesionadas.

El titular de la dependencia expresó que, ante el riesgo que representaba el estado del tanque y la fuga activa, Bomberos de Mazatlán activó de inmediato el protocolo de seguridad con el objetivo principal de prevenir una explosión o un incendio mayor.

“Se aplicó agua sobre el tanque para disminuir la explosividad y posteriormente se hizo el trasiego del gas a tanques en buen estado y una vez que se logró vaciar prácticamente en su totalidad, el tanque fue retirado con una grúa y trasladado a una zona aislada”, declaró.

Osuna Tirado detalló que tras los trabajos realizados por Bomberos, personal de una empresa gasera acudió con tanques en buen estado para realizar el traslado del gas del tanque dañado hacia recipientes seguros, procedimiento que permitió vaciar prácticamente en su totalidad el tanque afectado, algo necesario para poder retirarlo del lugar sin riesgos.

Una vez concluida la trasvase y al contar con condiciones seguras, el tanque fue retirado mediante la grúa y trasladado a una zona aislada, cerca de la comunidad de El Chilillo, donde se llevaron a cabo las maniobras finales para su aseguramiento, teniendo una duración aproximada de cuatro horas todo el desarrollo del operativo, desde las 09:00 hasta las 13:00 horas.

El coordinador de PC enfatizó que el tanque fue llenado de manera irresponsable por una empresa gasera, a pesar de encontrarse en malas condiciones, lo cual constituye una falta grave por lo que ya se iniciaron los procedimientos correspondientes para aplicar sanciones tanto al establecimiento propietario del tanque como a la gasera responsable del suministro.

“Los tanques estacionarios son propiedad de los dueños, pero la gasera tiene la obligación de no llenar tanques en mal estado y un tanque está caduco o deteriorado, la empresa debe reportarlo a la autoridad y no suministrar gas”, señaló.

En este sentido, Osuna Tirado comentó que se han tenido reuniones previas con empresas gaseras y que, en coordinación con Protección Civil del Estado, se analiza la aplicación de sanciones que pueden ser de carácter económico o administrativo, con el objetivo de sentar un precedente y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad.

El funcionario reiteró el llamado a la población para que, ante la detección de cualquier olor o fuga de gas, no intente manipular el tanque ni hacer reparaciones por cuenta propia, sino que evacúe el área de inmediato y realice el reporte oportuno al 911 para que los cuerpos de emergencia puedan intervenir y evitar situaciones que pongan en riesgo vidas y patrimonio.

“Si detectan una fuga de gas, no deben manipular nada; lo correcto es evacuar el área y llamar de inmediato al 911 pues el reporte oportuno es fundamental para que los cuerpos de emergencia puedan actuar y evitar riesgos mayores”, puntualizó.