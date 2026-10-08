$!Tapan baches en la Avenida Insurgentes tras desfogue de la Laguna del Camarón

MAZATLÁN._ Tras un par de días afectando a los automovilistas, los enormes baches que aparecieron en la Avenida Insurgentes, tras el desfogue del agua de la Laguna del Camarón, fueron tapados con asfalto.
A través de un comunicado, el Gobierno de Mazatlán informó que la Dirección de Obras Públicas atendió un reporte por la presencia de baches en la Avenida Insurgentes, ubicada en el Fraccionamiento Flamingos, donde ya concluyeron los trabajos de reparación.
El personal municipal realizó labores de mantenimiento en los puntos afectados para mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y facilitar el paso de los vehículos que transitan por esta vialidad.
La reparación permite a conductores y vecinos desplazarse en mejores condiciones por la zona, además de contribuir a disminuir las molestias ocasionadas por el deterioro de la calle.