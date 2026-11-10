$!Tatuaje, pintura, cine y moda se darán cita en el Pacific Ink Master 2027

Con una oferta que busca ampliar la presencia de distintas disciplinas artísticas y una expectativa de al menos 15 mil asistentes, el Pacific Ink Master celebrará su cuarta edición del 28 al 30 de mayo de 2027, en el Centro de Convenciones de Mazatlán.
El encuentro contempla la participación de 250 artistas, entre tatuadores, pintores, escultores, músicos y escritores, además de actividades para la formación, el intercambio de conocimientos y la comercialización de sus proyectos.
Así lo dio a conocer Alejandro Mendo, director del festival, quien destacó que uno de los propósitos es ofrecer un espacio donde los creadores puedan presentar su trabajo, conocer técnicas y establecer contacto con marcas y compradores.
“Lo que buscamos aquí es tener este espacio para que los artistas vengan a presentar sus proyectos, a inspirarse, a conocer otras técnicas, otras marcas. Hay muchísimas marcas también de insumos de arte, vienen compradores de arte”, comentó.
Mendo señaló que la propuesta para 2027 del Pacific Ink Master contempla ampliar las actividades de pintura y cine e incorporar la moda, además de mantener los concursos y exhibiciones relacionados con el tatuaje.
Como parte de esa apertura, se anunció un concurso de pintura y una pasarela organizada por Kasting Model, que se sumarán a los stands de venta y otros espacios de exhibición.
Mendo expresó que el festival también busca fortalecer las herramientas profesionales de los participantes, por lo que uno de los tres días estará dedicado exclusivamente a la formación académica de los artistas inscritos.
“Para que la gente también entienda que puede vivir del arte, porque el evento es de tres días y uno de los días es un día exclusivo de formación académica del arte. Este día lo ofrecemos para todos los artistas inscritos en el evento, con conferencias, con cursos, seminarios, con prácticas, con marcas, con otras personas, con oradores”, declaró.
El director del evento planteó que, además de mostrar sus obras, los participantes podrán aprender sobre otras formas de creación y desarrollar habilidades para vender su trabajo.
“Que este ecosistema sea para todos los artistas, para que vengan y conozcan, que vengan y aprendan, que vengan y vendan, que vengan y aprendan a vender, que vengan y se inspiren”, manifestó.
Sobre la proyección internacional del encuentro, compartió que la imagen promocional de la próxima edición surgió de una pintura al óleo elaborada por una artista de Suiza.
“De hecho, el flyer, la ilustración del flyer, es un óleo a mano que hizo una artista de Suiza que lo mandó para usarlo como imagen. Y pues es lo que buscamos potenciar más a nivel mundial como un punto de encuentro del arte”, señaló.
Por su parte, Germán Meléndez, responsable de administración del festival, indicó que la expectativa para la próxima edición supera la asistencia registrada en 2026, cuando, de acuerdo con sus cifras, se reunieron 10 mil personas.
“Este año, en 2026, se reunieron 10 mil personas; este año que viene se espera que haya un poquito más, unas 15 mil personas arriba en adelante”, mencionó.
En este sentido, explicó que el crecimiento previsto estará acompañado de una mayor variedad de actividades, como parte de la intención de consolidar el proyecto de manera gradual.
“Va a haber muchas más cosas que el año pasado porque vamos a ir aumentando de nivel este proyecto. Esto fue el año pasado como la punta del iceberg y cada año va a ir subiendo, subiendo de nivel”, compartió.
Entre los invitados especiales anunciados para 2027 figuran el actor y artista plástico Mauricio Castillo, Tito Fuentes, integrante de Molotov, y Blue Demon Jr., quien presentará su más reciente libro.
Durante la presentación del evento, José Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, destacó que este tipo de eventos permite ampliar las experiencias que ofrece Mazatlán a sus visitantes.
“Hoy el turismo va mucho más allá de sol y playa. Los visitantes también buscan experiencias, cultura, entretenimiento y eventos diferentes. Y Mazatlán tiene la infraestructura y los atractivos para ofrecer todo eso”, manifestó.
Reséndiz Memije señaló que los encuentros artísticos forman parte de las oportunidades para fortalecer la industria de reuniones y vincular la actividad cultural con el turismo.
“Desde esta Secretaría de Turismo reconocemos la importancia de seguir fortaleciendo la industria de reuniones y de impulsar eventos que contribuyan al desarrollo económico y a la promoción de Sinaloa”, agregó.
Finalmente, los organizadores comentaron que darán a conocer próximamente el programa completo, las bases de los concursos y el procedimiento para reservar una sesión con alguno de los tatuadores participantes.
De esta forma, con la ampliación de disciplinas y la jornada de formación, buscan que la cuarta edición del Pacific Ink Master también funcione como un espacio de aprendizaje y oportunidades comerciales para los artistas.