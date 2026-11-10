$!Tatuaje, pintura, cine y moda se darán cita en el Pacific Ink Master 2027

Con una oferta que busca ampliar la presencia de distintas disciplinas artísticas y una expectativa de al menos 15 mil asistentes, el Pacific Ink Master celebrará su cuarta edición del 28 al 30 de mayo de 2027, en el Centro de Convenciones de Mazatlán. El encuentro contempla la participación de 250 artistas, entre tatuadores, pintores, escultores, músicos y escritores, además de actividades para la formación, el intercambio de conocimientos y la comercialización de sus proyectos. Así lo dio a conocer Alejandro Mendo, director del festival, quien destacó que uno de los propósitos es ofrecer un espacio donde los creadores puedan presentar su trabajo, conocer técnicas y establecer contacto con marcas y compradores. “Lo que buscamos aquí es tener este espacio para que los artistas vengan a presentar sus proyectos, a inspirarse, a conocer otras técnicas, otras marcas. Hay muchísimas marcas también de insumos de arte, vienen compradores de arte”, comentó. Mendo señaló que la propuesta para 2027 del Pacific Ink Master contempla ampliar las actividades de pintura y cine e incorporar la moda, además de mantener los concursos y exhibiciones relacionados con el tatuaje. Como parte de esa apertura, se anunció un concurso de pintura y una pasarela organizada por Kasting Model, que se sumarán a los stands de venta y otros espacios de exhibición.







Mendo expresó que el festival también busca fortalecer las herramientas profesionales de los participantes, por lo que uno de los tres días estará dedicado exclusivamente a la formación académica de los artistas inscritos. “Para que la gente también entienda que puede vivir del arte, porque el evento es de tres días y uno de los días es un día exclusivo de formación académica del arte. Este día lo ofrecemos para todos los artistas inscritos en el evento, con conferencias, con cursos, seminarios, con prácticas, con marcas, con otras personas, con oradores”, declaró. El director del evento planteó que, además de mostrar sus obras, los participantes podrán aprender sobre otras formas de creación y desarrollar habilidades para vender su trabajo. “Que este ecosistema sea para todos los artistas, para que vengan y conozcan, que vengan y aprendan, que vengan y vendan, que vengan y aprendan a vender, que vengan y se inspiren”, manifestó.





