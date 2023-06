Todos los taxis en Mazatlán están monitoreados por un satélite para seguridad de los usuarios, se está trabajando con Plataforma Sinaloa, dijo el secretario general del Sindicato de Ecotaxis Rojos, Alfredo Figueroa Hernández.

“Va haber un botón de pánico para el chofer y un botón de pánico para el pasajero, ya ahorita ya contamos con taxis que tienen cámaras al interior y que ya puedes pedir el video”, dijo Figueroa Hernández en entrevista al término de la Mesa Regional de Coordinación de la Paz en Mazatlán, que se realizó este viernes de manera privada en la Sala de Cabildo.

“Y aparte una cosa muy importante, todos los taxis aquí en Mazatlán están monitoreados por un satélite, ya la gente se sube y ya puede estar vigilada, estamos trabajando con Plataforma Sinaloa, ya nosotros tenemos 200 choferes en esa plataforma y poco a poco se van a ir vinculando o anexando a esa plataforma que va ser a nivel estado”.

Añadió que en el caso de la Alianza de Camiones de Mazatlán va un poco más avanzada en instalación de este tipo de tecnología en sus unidades y Ecotaxis Rojos en eso está trabajando, pero va ser a nivel estado con el transporte público.

También recalcó que todo el transporte público en Sinaloa quiere que se le organice y se le discipline por medio del Estado y de la concesión y están en contra de que se dé entrada a redes de transporte.

“Lo que no queremos es que haya desorganización, por ejemplo, todo el transporte público en el estado de Sinaloa cuenta con pólizas, con fideicomisos, no puede ser posible que se esté violando a señoritas, no puede ser posible que se esté violando y asesinando a señoritas en el estado, eso no lo podemos permitir la ciudadanía, en otros municipios del norte del estado está pasando”, recalcó el dirigente transportista.

“Eso no puede pasar en el estado de Sinaloa en las plataformas que te están trabajando ilegalmente”.

Recalcó que cuando una unidad está bien documentada si hay algún ilícito en el caso de Ecotaxis Rojos tiene un sistema de datos y un usuario puede poner la queja, se cuenta con el número de permiso, se trabaja de manera bien organizada y bien disciplinados en ese tema.

Por su parte el presidente de la Alianza de Camioneros y Permisionarios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, Faustino Mejía, manifestó que el caso de asaltos esa agrupación está en ceros afortunadamente en la actualidad.

También dijo que con lo que respecta a la semaforización se va hacer cargo el personal de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.

“Y parte de algunas quejas en el transporte urbano que las estamos atendiendo, necesitamos un poquito más de datos porque ustedes saben necesitamos deslindar la responsabilidad del número de vehículos que a veces están cometiendo una infracción de tránsito”, añadió Faustino Mejía.

“Y es bien importante que estamos aquí para que nos ayuden con la denuncia, en grado caso que alguna persona vea que un vehículo está haciendo mal uso de la unidad que por favor me lo reporten al 6691769065 desde las seis de la mañana hasta las once de la noche, y nos digan la unidad número fulana en tal parte nos hizo esto y esto otro”, continuó.

“Nosotros traemos las cámaras, traemos todos los aditamentos para poder darle certeza a ese reporte y deslindar la responsabilidad adecuada, primero saber si es del gremio de nosotros o de quién es, entonces proceder a conforme nos están reportando”.