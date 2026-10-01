Teesin ordena al Ayuntamiento de Mazatlán responder solicitudes de información de regidora priista

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ordenó al Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y a las demás autoridades responsables responder las solicitudes de información que la Regidora por el PRI Maribel Chollet Morán presentó durante octubre y noviembre de 2025, así como en febrero, junio y julio de 2026.

Las autoridades tendrán cinco días hábiles para dar respuesta a las peticiones.

El Tribunal determinó que la falta de atención a esas solicitudes vulneró el derecho político-electoral de Chollet Morán en su vertiente del ejercicio del cargo.

Además de ordenar que se respondan las peticiones, el Teesin instruyó a las autoridades responsables abstenerse de realizar cualquier acto que obstruya o impida las funciones de la regidora.

La Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez también fue vinculada a la resolución para que, como superior jerárquica de las autoridades responsables, vigile que se cumpla lo ordenado.