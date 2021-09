Temblor entre Mazatlán y Elota se sintió como cuando pasa un tráiler por un puente: PC

El temblor registrado entre Mazatlán y Elota, se sintió como cuando pasa un tráiler por un puente, pero hasta ahí, no se registraron daños ni Elota ni en Mazatlán, informaron Juan Vázquez y Eloy Ruiz Gastélum, coordinadores de Protección Civil de Elota y Mazatlán.

El titular de la dependencia de Elota sostuvo que el temblor se sintió como si una unidad de carga pasara por un puente, los pobladores apenas lo notaron, pero harán un recorrido para determinar si hubo daños.

“Referente al sismo aquí no se presentó ninguna afectación, me dice que nada más sintieron como cuando pasa un tráiler por un puente, me dicen que eso sintieron, pero leve, me reportan que en Mazatlán es en donde se sintió más, pero leve también”, mencionó.

“Eso fue todo, un chavalo nos dijo que estaba acostado y que lo sintió un poquito en la cama, pero hasta ahí, nada más, pero afectaciones nada de nada... vamos a dar un recorrido para Ceuta a ver si hay afectaciones”, añadió.

En tanto, Eloy Ruiz Gastélum, titular de Protección Civil de Mazatlán, destacó que si bien conocen del sismo de 5.2 grados suscitado a 125 de las costas de Elota, no se sintió en la mayor parte del municipio.

“Aquí sin novedad, aquí no tenemos reportes de nada, de hecho no se sintió el sismo como tal en el municipio”, indicó.