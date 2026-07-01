Temen en colonias de Mazatlán afectaciones por el humo de incendio en el basurón

El humo y olores desagradables generados por el incendio en el basurón municipal ha llegado a varias colonias, denunciaron ciudadanos en redes sociales, expresando su temor por riesgos a la salud.

Desde las colonias Urías, Sirena, Mazatlán I, II y III, Santa Teresa, Urvibilla, Progreso, Praderas, Villa Verde, Mañanitas y sus alrededores, hasta en la Sánchez Celis están denunciando ha llegado el fuerte olor a humo lo que les despertó está mañana.

El olor desagradable y la neblina que temen sean tóxicos para la salud, es de las quejas que más prevalecen entre los usuarios de diversas plataformas digitales.

La mayor preocupación se centra en lo riesgoso que representa para la salud y que aún las autoridades no logran controlarlo, pues la advertencia de Protección Civil de tomar precauciones evidencian que hay riesgos.

Y es que el humo generado por el incendio se observa desde el Cerro del Vigía o cualquier punto alto de la ciudad, casi a las siguientes horas de iniciado el incendio en el basurón de Mazatlán.

Incluso, hoy publicó el investigador Luis Antonio Martínez que se ha calculado un nivel alto de contaminación, no apto para hacer ejercicio y para quienes tienen problemas respiratorios y se debe reducir la exposición externa lo más posible.

Mientras que el bombero Manuel Trujillo señaló en redes su gran preocupación que un incendio de un basurero no solo quema basura; también libera una mezcla de gases y partículas cuya composición muchas veces se desconocen.

“Sí, trabajar contra la dirección del humo disminuye la exposición. Es una buena decisión táctica. Pero una táctica nunca sustituye a un equipo de protección personal”.

Y agregó no tratarse solo de criticar a quienes estuvieron, o están en el lugar. Sino que, como sociedad deben preguntarse: ¿están aceptando como normal un riesgo que no debería serlo?

“El monóxido de carbono, los compuestos tóxicos y las partículas microscópicas no siempre se ven ni se huelen. El viento cambia, las columnas de humo cambian y la exposición también”, advirtió.

Dijo que como bomberos suelen preocuparse por salir vivos del incendio, pero pocas veces piensan en la enfermedad que puede aparecer dentro de 10 o 20 años por las exposiciones acumuladas.

“No se busca señalar culpables, sino evitar que mañana tengamos que lamentar consecuencias que hoy todavía podemos prevenir”, expresó.