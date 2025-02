$!Temen proveedores de flores viajar de noche por carreteras de Sinaloa

MAZATLÁN._ Una complicada situación es la que le ha tocado vivir a un sector de vendedores de flores en Mazatlán, pues ante la situación de violencia que atraviesa el estado hay algunos proveedores que han optado por no entrar a Mazatlán.

“Muchos (proveedores) ya no entran a Mazatlán, vamos y descargamos los jueves a Villa Unión, por tanta violencia (temen) que les quemen los trailers. Algunos llegan aquí y otros no, ya no quieren pasar por aquí”, dijo.

Destacó que los proveedores han decidido tomar la autopista Mazatlán-Tepic para posteriormente entrar a la Mazatlán-Culiacán, para seguir con su recorrido durante el resto del estado.

Así mismo, la comerciante comentó que si bien no le ha pasado ningún incidente a sus proveedores, estos prefieren seguir realizando su trabajo de esta forma para no ponerse en riesgo.