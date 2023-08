MAZATLÁN._ Con la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, colectivos de desaparecidos temen que el Presidente Andrés Manuel López Obrador manipule las cifras de desaparecidos, afirmó Alejandra Martínez Carrizales, vocera del colectivo “Por la voces sin justicia”.

La vocera del colectivo “Por las voces sin justicia” manifestó que como familiar de víctimas de desaparición forzada, como colectivo están preocupados porque se quiera manipular el registro nacional, las cifras de desaparecidos y por que se detengan los pocos avances que han tenido para localizar a los desaparecidos.

Martínez Carrizalez comentó que la renuncia de la doctora Karla Quintana ocurre en medio de la peor crisis de desapariciones en todo México, así como también la renuncia que hubo del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sinaloa, han sido sin mayor explicación a ninguno de los colectivos.

“Para nosotros es una total decisión del Presidente la renuncia de la doctora Karla Quintana, esa necedad que siempre ha tenido él por querer ocultar las cifras tan altas de desaparecidos en su sexenio y lo que para él es una mancha en su sexenio, para miles de familias es un lugar que quedó vacío, un sufrir eterno y realmente pues esperamos que no nos afecte la renuncia de la titular, sobre todo estamos esperando que no manipule, que no ponga a otra titular que quiera manipular de cierta forma las cifras de desaparecidos como el presidente quiere”, indicó Martínez Carrizales.

Señaló que la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana, siempre tuvo la mayor disposición para trabajar en encontrar a los desaparecidos, aunque faltaron muchas cosas y hay muchas cosas que no estuvieron bien, una de ella es la falta de disposición por parte de todo el Gobierno para encontrar a los desaparecidos, se logró muy poco avance.

Martínez Carrizales dio a conocer que al nuevo titular que designen le exigirán transparencia y que haga su trabajo y empiece la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a gestionar sus propios avances.

“No queremos acompañantes en la búsqueda, queremos alguien que se responsabilice, que haga conciencia de la cantidad de desaparecidos que hay y que verdaderamente trabaje a favor de las familias, que impulse acciones para localizarlos, no que solamente nos acompañen con información que nosotros mismo obtenemos”, dijo Martínez Carrizalez.