Temor por la violencia reduce el voluntariado activo de Cruz Roja en Mazatlán

MAZATLÁN._ El temor a salir a cubrir guardias nocturnas en medio de la situación de violencia por la que atraviesa el municipio es una de las razones por las que ha disminuido el voluntariado activo de la Cruz Roja en Mazatlán, afirmó María del Rocío Sánchez Carrillo.

La directora administrativa de la delegación expresó que de una plantilla de cerca de 70 voluntarios, alrededor de 20 acuden actualmente a cubrir turnos, debido a que algunos voluntarios le han dicho a la institución que prefieren esperar a que las condiciones estén más tranquilas antes de retomar sus guardias nocturnas.

“El voluntariado también nos ha bajado. Sabemos que a los muchachos de repente les da miedo ir a las guardias, porque sobre todo los voluntarios van a guardias nocturnas”, comentó.

Sánchez Carrillo aclaró que la menor participación responde a una combinación de motivos, ya que algunos voluntarios tienen compromisos que les impiden acudir, mientras que otros han preocupación por la violencia.

Asimismo, señaló que la mayoría dedica a Cruz Roja el tiempo que le queda despúes de cumplir con otro trabajo, por lo que también deben cuidar su seguridad y el ingreso económico para su familia.

Destacó que la disminución se presenta cuando la delegación enfrenta una mayor demanda de atención, relacionada en parte con hechos de violencia, la cual se ha incrementado en los últimos meses.

Además, la directora administrativa indicó que Cruz Roja cuenta con 28 paramédicos en su plantilla y normalmente mantiene tres ambulancias activas por turno, pero reconoció que en ocasiones no son suficientes para responder a todos los llamados.

“Tenemos una plantilla de 28 paramédicos; son pocos realmente, porque hay que tener las unidades con chofer. Normalmente tenemos tres unidades por turno activas. A veces no nos alcanzan”, dijo.

“Ambulancias sí tenemos, pero no tenemos suficientes choferes o paramédicos. Hay ocasiones en que tenemos que activar a personal que cumple funciones administrativas”.

Ante este panorama, Sánchez Carrillo invitó a quienes cuenten con preparación como técnicos en urgencias médicas o en atención prehospitalaria a acercarse a la delegación, destacando que incluso unas horas de apoyo al mes pueden ayudar a mantener la cobertura de los servicios.

“A todo aquel que sea técnico en emergencias médicas o prehospitalarias, que se acerque, que se sume con nosotros a ayudar. La cantidad de horas que sea al mes para nosotros es de mucha ayuda”, puntualizó.