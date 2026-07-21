Temperaturas en Mazatlán podrían alcanzar hasta 45 grados de sensación térmica durante la semana: SMN

Aunque las temperaturas máximas en Mazatlán se han mantenido dentro de los parámetros habituales, durante esta semana los termómetros podrían alcanzar hasta los 36 grados, mientras que la sensación térmica seguiría elevándose hasta los 45 grados debido a la alta humedad, informó el meteorólogo Luis Torres Alarcón.

El encargado del Observatorio Meteorológico de Conagua Mazatlán, explicó que si bien el calor ha sido muy intenso en los últimos días, registrando los 40 grados de sensación térmica, el clima no han superado los valores normales que históricamente se presentan en el puerto durante esta épica de julio y agosto.

“Con respecto a las temperaturas altas, la realidad es que se han mantenido en el margen. No hemos pasado las temperaturas normales que se registran aquí en el Observatorio. Precisamente ahorita a las 11 de la mañana, la última lectura que se registró fue de 32.3 grados; entonces se mantienen así aquí en el sur del Estado, en lo que es la franja costera aquí en Mazatlán", señaló.

“Lo que es el norte del Eestado, centro-norte; ahí los termómetros están elevados a comparación a Mazatlán. Pero la realidad es que sí sentimos bastante calor, debido a la humedad que siempre nos afecta a los que vivimos en la costa. Entonces, sí hemos tenido sensación térmica elevada, superando los 40 grados de sensación térmica, inclusive hasta 45 grados”.

Respecto al pronóstico para los próximos días, adelantó que las temperaturas máximas permanecerán entre los 34 y 35 grados, aunque según la previsión del Servicio Nacional Meteorológico, existe la posibilidad de que alcancen los 36 grados.

En cuanto a las lluvias, el meteorólogo explicó que la probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja para Mazatlán y el resto de la franja costera durante los siguientes días, mientras que en la zona serrana continuarán registrándose lluvias de consideración.

“Lo que es Mazatlán, se mantiene baja la probabilidad los primeros días de la semana. En cambio, en la zona serrana se mantiene la probabilidad de precipitación, esto derivado al Monzón Mexicano en combinación con el canal de baja presión que se encuentra en la zona serrana. Mientras que para la zona costera se mantiene baja la precipitación en estos días de julio”.

En tanto, Torres Alarcón informó que las condiciones actuales del Océano Pacífico han permitido a lao especialistas detectar la presencia actualmente el huracán Fausto, categoría 1; sin embargo, este se mantiene alejado de las costas mexicanas y no representa riesgo para el País.

“Ahorita tenemos el huracán Fausto categoría 1, pero muy lejos de las costas nacionales. Fausto se mueve hacia el noroeste del mar abierto y se debilita ya poco a poco. Igualmente tenemos una zona de vigilancia en el Pacífico Sur, probablemente con desarrollo ciclónico para inicios de la semana que entra; así que vamos a ver su evolución para los próximos días, cómo se comporta”.