Temperaturas en Mazatlán se mantendrán bajas en lo que resta de enero: meteorólogo

Este lunes Mazatlán amaneció con un clima helado y algunas lluvias ligeras debido a la segunda tormenta invernal que afecta el noroeste del territorio nacional, por lo que se espera que las temperaturas se mantengan bajas el resto del mes, informó el meteorólogo local, Luis Torres Alarcón.

Explicó que actualmente se registran temperaturas entre los 16 y 18 grados como mínimas, mientras que las máximas estarán entre los 25 y 27 grados, por lo que tampoco el sol abandonará el puerto en su totalidad, con rayos fuertes al mediodía y lapsos de la tarde.

“A partir de enero se han estado registrando temperaturas más bajas, como tú lo comentas, a comparación con lo que fue diciembre. Estadísticamente hablando, enero es la temporada donde se registran las más bajas temperaturas, es decir, de invierno. Entonces, esperemos que siga cambiando el clima a como se tenía en diciembre, que tuvimos días algo cálidos durante el día y solamente amaneceres frescos”, dijo Torres Alarcón.

“Esperemos que ahora en este mes de enero se siente aún más el cambio de las temperaturas frías que tanto espera el mazatleco. Las temperaturas mínimas para lo que son estos próximos tres días, se espera que anden entre los 16 y 18 grados de mínima”.

Sobre las lluvias de la mañana, el Meteorólogo indicó que estas fueron durante la madrugada y solo poca gente pudo percibirlas.

En tanto, destacó la caída de nieve y aguanieve para lugares como la zona serrana que colinda a Sinaloa con Chihuahua y Durango, donde la temperatura ya anda en los 8 grados.

“Para lo que es en la parte norte, en la zona colindante de la sierra con Chihuahua-Sinaloa y Durango-Sinaloa, es donde se esperan las bajas temperaturas para los próximos días. De hecho hoy tuvimos algunos registros de precipitaciones, para ser exacto, entre las 1, 2 y 3 de la mañana tuvimos registro de lluvias inapreciables aquí en el Observatorio”.

“Fíjate que para el día de hoy prevalece el pronóstico de caída de nieve o aguanieve, en lo que es la zona serrana, en los límites de Sinaloa con Chihuahua y Durango con Sinaloa; entonces, no descartemos que se estén presentando estos fenómenos meteorológicos en estos días, precisamente el día de hoy que se esperan en la zona serrana”.



Carnaval, con menos frío que otras ediciones

Luis Torres Alarcón comentó que la temporada de Carnaval 2026 será menos fría que en otras ocasiones, pues generalmente las noches son de temperatura baja y el uso obligado de suéteres y chamarras.

Sin embargo, este año podría presentarse un clima menos intenso y más cálido.

“Se espera que las temperaturas no sean similares a otros años. La anomalía que tenemos aquí en los gráficos del Servicio Meteorológico Nacional es que la estadística que tenemos sea por arriba de 1 o 2 grados.¿Qué quiere decir? Que no va a ser tan intenso el frío para esas fechas”.