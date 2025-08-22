$!Temporada de pesca de tiburón comienza floja ante escasez en Mazatlán

El desembarque, el segundo de la temporada de pesca que arrancó el 1 de agosto, trajo consigo apenas alrededor de 2.5 toneladas de tiburón zorro y tiburón cazón.

Tripulantes del Barco tiburonero “Don Chon”, que pertenece a la pesquera Calixtra de Mazatlán, llegó este viernes a los muelles del Parque Industrial Pesquero Alfredo V. Bonfil.

Pescadores señalan que influye lo caliente del agua para que la especie no se acerque a las costas del puerto.

En temporada buena de capturas de la especie, comentaron que por cada viaje de 10 días, en promedio lograban traer hasta 6 toneladas y ahora ni la mitad están encontrando frente a las costas de Mazatlán.

La flota tiburonera pesca a partir de las 50 millas de la costa frente al puerto.

Esta surte el mercado nacional para algunas centrales de abasto, en Guadalajara y Ciudad de México.

La temporada seguirá baja, aseguraron los pescadores, en tanto no refresquen las aguas, lo que podría ocurrir hasta finales de septiembre u octubre.

Aseguraron que no pierden la esperanza de que se repita una temporada igual o mejor a la del año pasado, donde hubo buena producción y un buen precio, que registró un promedio de 100 pesos por kilogramo.

La pesca de 100 especies de tiburones y rayas es una importante actividad del sector pesquero desde el punto de vista económico, alimentario y social, en virtud de que la generación de empleos en su fase de captura, manejo, proceso primario de la producción, distribución y comercialización de productos y subproductos pesqueros, generan empleos en la fabricación, venta y reparación de embarcaciones y en la distribución de materiales para la pesca.

La pesquería de tiburones y rayas ocupa el décimo lugar en la producción pesquera nacional y más del 90 por ciento de la producción se destina al consumo nacional, proporcionando carne de bajo costo a amplios sectores de la sociedad.

El levantamiento de la veda fue anunciado por la Conapesca el pasado 1 de agosto, y a la fecha no se ha tenido buena presencia de tiburones en alta mar, como esperaban para que sea productivo salir a pescar.