$!Tendrá Bomberos de Mazatlán festejo por su 84 aniversario

El honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán celebrará este martes 13 de enero una ceremonia conmemorativa por su 84 aniversario de vida, en los que siempre ha ayudando a la sociedad porteña y sus habitantes desde 1942.
En el acto cívico, a iniciar a las 18:00 horas, el Patronato de Bomberos de Mazatlán estará repasando un poco de la historia y las labores que el departamento ha estado haciendo en los últimos 5 años, además de recordar el legado de su fundador, el Doctor Olavo Corona.
Bajo el lema: “Por el honor, el deber y el servicio a la comunidad”, la corporación de Bomberos espera recibir en su evento conmemorativo a autoridades municipales, estatales, intercamarales, empresarios e invitados distinguidos del puerto.
El evento se llevará a cabo en un hotel de la Zona Dorada y será encabezado por la presidenta del Patronato, Lourdes Magallón Huerta, junto al comandante del Cuerpo de Bomberos, Saúl Robles Chávez, quien lidera a los valientes de la corporación.
“Es el evento más importante que tenemos en el año los Bomberos. Estamos convocando autoridades municipales, estatales, familia; todo esto para conmemorar el 84 aniversario. Será una ceremonia cívica y se va a presentar como un esquema de los avances que ha tenido el departamento en los últimos años”, dijo el comandante Saúl Robles.