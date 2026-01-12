Mazatlán
|
Celebración

Tendrá Bomberos de Mazatlán festejo por su 84 aniversario

El evento contará con autoridades estatales y municipales, además de algunos empresarios y personalidades invitadas acompañando a los líderes del patronato en su celebración
Alexis García |
12/01/2026 15:38
12/01/2026 15:38

El honorable Cuerpo de Bomberos de Mazatlán celebrará este martes 13 de enero una ceremonia conmemorativa por su 84 aniversario de vida, en los que siempre ha ayudando a la sociedad porteña y sus habitantes desde 1942.

En el acto cívico, a iniciar a las 18:00 horas, el Patronato de Bomberos de Mazatlán estará repasando un poco de la historia y las labores que el departamento ha estado haciendo en los últimos 5 años, además de recordar el legado de su fundador, el Doctor Olavo Corona.

$!Tendrá Bomberos de Mazatlán festejo por su 84 aniversario

Bajo el lema: “Por el honor, el deber y el servicio a la comunidad”, la corporación de Bomberos espera recibir en su evento conmemorativo a autoridades municipales, estatales, intercamarales, empresarios e invitados distinguidos del puerto.

El evento se llevará a cabo en un hotel de la Zona Dorada y será encabezado por la presidenta del Patronato, Lourdes Magallón Huerta, junto al comandante del Cuerpo de Bomberos, Saúl Robles Chávez, quien lidera a los valientes de la corporación.

“Es el evento más importante que tenemos en el año los Bomberos. Estamos convocando autoridades municipales, estatales, familia; todo esto para conmemorar el 84 aniversario. Será una ceremonia cívica y se va a presentar como un esquema de los avances que ha tenido el departamento en los últimos años”, dijo el comandante Saúl Robles.

#Aniversario
#Evento
#Bomberos Mazatlán
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube