Tendrá Carnaval de Mazatlán 565 comerciantes con licencia para trabajar

Un total de 565 comerciantes, locales y foráneos, recibieron el permiso por parte de Oficialía Mayor para poder trabajar durante la fiesta del Carnaval Internacional de Mazatlán “Arriba la tambora”, en lugares como Olas Altas, Plazuela Machado, Paseo Claussen y el Malecón de Mazatlán.

Lo anterior fue confirmado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien mencionó que estos comerciantes ya habían recibido las capacitaciones correspondientes de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que ya estaban listas para laborar estos días.

“Sobre todo también decirles que son más de 550 comerciantes. Ya subió la cifra, son 565 de comercio informal los que van a tener permiso para poder vender de todo lo que es Olas Altas y también a lo largo del Malecón. Todos ellos han sido capacitados por Coepriss”, informó.

Los permisos fueron entregados a vendedores informales, ambulantes y negocios de comida, quienes sobresalen por la venta de artesanías, bisutería, macramé, ropa, peluches, joyería, , juguetes, entre otros artículos.

Mientras que la comida y bebida resalta por hotdogs, gorditas rellenas y la cerveza.

Alistan preparativos para Combate Naval

Palacios Domínguez señaló que la zona de Olas Altas se encuentra lista para las actividades de la Quema del Mal Humor y el Combate Naval, luego de que se hicieran las últimas inspecciones a los puntos donde saldrá la pirotecnia y demás arreglos para la noche del próximo sábado.

“Para el sábado de Combate Naval y Quema de Mal Humor, ya estamos listos. Ahorita estábamos viendo todos los puntos donde van a estar haciendo los lanzamientos de fuegos pirotécnicos y todo el área está ya debidamente cuidada y resguardada. Además estamos en los preparativos para asegurarnos que estén las instalaciones y la infraestructura adecuada para el disfrute de la gente”.

Sobre la elección de sacrificio en la Quema del Mal Humor, la Alcaldesa indicó que es el Consejo de “Bolcheviques” quienes se encargarán de revelar a la figura de este año; sin embargo, ellos estarán pendientes para que la actividad se lleve a cabo sin ningún contratiempo.