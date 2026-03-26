Tendrá Mazatlán dos canchas deportivas nuevas con apoyo del Gobierno federal

Como parte de los apoyos extra que vienen, Mazatlán contará con dos canchas deportivas nuevas con apoyo del Gobierno federal, cada una de ellas con una inversión de 535 mil pesos, pero aún no se determina en qué colonias estarán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”El día de hoy, justamente en la Mesa de Construcción de Paz, nos anunciaron que vienen apoyos extras en lo que tiene que ver de Mazatlán Territorio de Paz, que como ustedes saben tuve la oportunidad de ir a Palacio Nacional con 60 alcaldes más de todo el País y ya ustedes todos conocen, se nos dio un Centro Comunitario del Bienestar que se llama México Imparable, dos festivales culturales, dos bachilleratos nacionales”, añadió.

“Y también con la buena noticia que tenemos también dos canchas deportivas nuevas que tendrá Mazatlán gracias al apoyo del Gobierno federal, esto fue anunciado el día de hoy, cada cancha cuenta con un presupuesto de 535 mil pesos y esto es extra para fomentar justamente una cultura de paz”.

Precisó que la cultura de paz significa impulsar el deporte, la cultura y la educación para que a Mazatlán cada vez le vaya mejor.

La Presidenta Municipal dijo que se verá qué colonias son las que se verán beneficiadas de estas nuevas canchas además de las que ya se tienen contempladas por parte del Plan de Desarrollo Municipal en que se realizan rehabilitaciones e intervenciones y en el caso de fútbol el año pasado fueron 16 y este 2026 serán muchas más rehabilitaciones y más canchas deportivas.

El año pasado fueron 70 mil atletas los que se beneficiados de todos los programas que se tienen por parte de la Dirección Municipal del Deporte y este año se continuará sobre todo porque México es sede del Mundial de Fútbol y se quiere que estas actividades permeen en la sociedad como un ejemplo para la niñez y la juventud de que el deporte genera bienestar.

También expresó que el Centro Deportivo “Marco Verde”, que inició su construcción en el sexenio federal anterior en la Colonia Benito Juárez, no va a quedar olvidado.

”No, de hecho se vamos a tener una visita el próximo jueves por parte de Sedatu (personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano) aquí en Mazatlán y justamente vienen a revisar el tema de la Unidad ‘Marco Verde’, estamos con la mejor disposición de seguir colaborando con el Estado y con la Federación para que ese proyecto se reactive y próximamente les tendremos buenas noticias”, expresó Palacios Domínguez.