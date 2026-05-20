Tendrá Mazatlán inversión histórica con obras del Bienestar, dice Alcaldesa

De manera histórica se invertirán 728 millones de pesos en obras y programas sociales del Bienestar en Mazatlán con recursos de los tres niveles de Gobierno, con lo que se transformará para siempre este municipio, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Como nunca también tenemos apoyo del Gobierno federal , estatal y pues obviamente las obras que se hacen del Gobierno Municipal, suman más de 700 millones de pesos lo que se van a invertir en Mazatlán, es histórico porque en total en obras del bienestar tenemos 728 millones de pesos en obras y programas sociales que transformarán para siempre a nuestro municipio”, agregó.

“Gracias a la confianza de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum el Gobierno de México va construir dos bachilleratos Margarita Maza, vamos a tener un Centro Comunitario de Bienestar que se llama México Imparable, los bachilleratos uno va ser en santa Fe, otro va ser en Pradera Dorada y el Centro Comunitario de Bienestar va ser en Pradera Dorada 5”.

En entrevista, agregó que también se tendrá el apoyo para instalar 650 luminarias por parte del Gobierno federal, canchas deportivas, bacheo, el Festival por la Paz que próximamente se va anunciar en qué parte de Mazatlán se realizará a principios de septiembre.

“Ya tenemos confirmados los artistas y la verdad que estamos muy contentos con el apoyo de la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y también como ustedes saben tenemos (proyectadas la construcción de) 6 mil viviendas del Bienestar”, continuó.

“Con el respaldo también del Gobierno del Estado terminaremos el Gimnasio ‘Marco Verde’, ya recibimos el Cárcamo de Camarón-Sábalo, pavimentación social en las carreteras estatales y la electrificación y modernización del Mercado ‘Pino Suárez’”.

El Plan Municipal de Obras suman 389 millones de pesos que vamos a hacer en 167 obras que benefician a Mazatlán, 86 millones en infraestructura de servicios, espacios culturales , drenaje, chanchas y un Centro Libre de Mujeres, expresó Palacios Domínguez.

“Y cada peso se convierte en bienestar para el pueblo y por ésto es la transformación en la vida cotidiana de Mazatlán porque se va notar en la vida de todos, juntas y juntos, obra por obra, familia por familia todos los días construimos más bienestar para todos”, añadió.

La Alcaldesa precisó que en este reporte no vienen contemplados los programas del Bienestar que solamente ellos suman más de 3 mil 100 millones de pesos al año en Mazatlán y son beneficiados alrededor de 127 mil personas de este municipio como los de Adultos Mayores, de becas para estudiantes, para mujeres y personas discapacitadas, entre otros.