Tendrá Mazatlán nuevo panteón; estará en la Autopista Mazatlán-Culiacán

MAZATLÁN._ El Alcalde dgar González Zataráin anunció que para el próximo año iniciará la construcción de un nuevo Panteón Municipal en Mazatlán y un Relleno Sanitario para sustituir al actual Basurón Municipal.

”Están los permisos en trámite porque hasta para un panteón hay que hacer trámites de permiso, estudios del suelo, una serie de cosas que se dan ahí que ya están en trámite, dónde está el terreno, en el kilómetro 5 Autopista Mazatlán-Culiacán, es decir, poco adelantito de donde está la Federal de Caminos (Guardia Nacional Carreteras), añadió González Zataráin la mañana de este viernes en conferencia con personal de medios de comunicación.

Agregó que se trata de un terreno de 7.6 hectáreas propiedad del Municipio desde hace más de 20 años, por lo que ahora se le dará una utilidad pública, el cual está al oriente de la citada vialidad y cerca de tiene un retorno en donde cruza la Avenida Ingeniero Mario Arturo Huerta Sánchez, antes Carretera El Habal-Cerritos.

”Vamos a empezar con esa primera etapa y luego buscar como ampliar, cuánto va costar el tema del panteón, está un primer presupuesto que tiene que ver con bardas perimetrales, con accesos, es costoso porque si lo queremos hacer como nos lo planteamos es costoso porque llevaría incluso tema de Capilla, un lugar para colocar las cenizas”, subrayó.

”Es un proyecto ambicioso y no quisiera hablar todavía de monto, que sí lo tenemos, porque vamos a ver hasta dónde nos alcanza y entonces ya anunciaremos para la parte que nos alcanza”.

Pero dijo que el monto para la primera etapa se dará a conocer la próxima semana cuando se apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán para el 2023.

Mientras que del nuevo Relleno Sanitario con apego a la norma también ya se tiene el terreno, pero en su momento se dará a conocer su ubicación, continuó el Presidente Municipal sustituto.

”Un Relleno Sanitario con apego a la norma, lo que prolifera en México son los rellenos sanitarios, lo que no se tiene son cumplimiento a la norma, hoy nosotros lo que tenemos a la mano es un Relleno Sanitario con apego a la norma, que es la norma, son muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con un plástico que se le pone por cada capa (de basura) y luego le pones la tierra y luego la capa de plástico”, reiteró.

”Ahorita no cumple con la norma, por eso las demandas, ...ese sí lo tenemos (la ubicación del terreno donde estará el nuevo Relleno Sanitario) pero si no lo voy a decir, les voy a decir por qué. porque en esas cosas luego se ampara gente que dice: a mí me va afectar el basurón en mi terreno de enfrente, está muy cerquita, cumple por lo menos ahorita, porque para definirlo tiene que cumplir con las corrientes de aire, lo que es el estudio, que no afecte a la ciudad, los escurrimientos que no afecten a la ciudad”.

Recalcó que dicho terreno va cumpliendo con esos lineamientos.

Con respecto a las demandas por posesión dijo que se pagarán esos cerca de 150 millones de pesos, pero se van a dejar de hacer cosas como no gastar recursos en cosas que no son prioritarias, se tiene que hacer una reingeniería en la disciplina financiera, ir sacando prioridades sin que eso dañe a la obra pública.

”Preferible sacrificar la parte burocrática, la verdad que reajustando, ya le echamos un ojo, ya nos aventamos un clavado ahí al tema financiero y con la previsión que traemos con todo eso podemos acomodar bien el recurso y nos alcanzará incluso para cosas extraordinarias”, dijo el Presidente Municipal sustituto, entre otros puntos.