Tendrá Mazatlán vuelo anual directo con Calgary, Canadá, a partir de 2026

Mazatlán sigue consolidando su potencial turístico en Canadá al lograr tener un vuelo redondo a la ciudad de Calgary durante todo el año a partir de 2026, informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa.

La Secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que este acuerdo conseguido durante la Fiesta Amigos 2025, que actualmente se realiza en la ciudad, significa el posicionamiento del puerto a nivel internacional, al lograr incrementar la conectividad aérea.

“Estamos muy contentos de tener este vuelo redondo a la ciudad de Calgary durante todo el 2026, es una gran noticia conseguida durante la Fiesta Amigos, un gran impulso para el destino y la conectividad de Sinaloa”, afirmó luego de una reunión este miércoles con Karen Puebla, Partner Development & Marketing de Sunwing, de acuerdo a un comunicado.

Durante la temporada invernal, de octubre de este año a abril de 2026, Mazatlán tendrá rutas directas de Canadá desde Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal, operadas por las aerolíneas WestJet y Sunwing con frecuencia los días martes, miércoles, sábado y domingo.

“Gracias a las ocupaciones que traen los vuelos desde Canadá es que WestJet está apostando por el destino de Mazatlán y está dejando uno de sus vuelos permanentemente todo el año. Eso también es el resultado del trabajo en conjunto con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas y de las caravanas de promoción que hemos estado haciendo desde el mes de julio, anticipándonos precisamente para lograr los números que hemos tenido”, resaltó.

La funcionaria estatal reiteró su compromiso de seguir trabajando para impulsar turísticamente todos los destinos de Sinaloa.

“Es algo que nos ha pedido nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, de seguir trabajando mucho por la conectividad aérea y el impulso del turismo en Sinaloa”, puntualizó.