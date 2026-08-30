$!Tendrá Mercado Pino Suárez de Mazatlán nueva inversión: Gobernadora

Tras la inversión que se realiza de entre 24 a 26 millones de pesos para la rehabilitación del sistema eléctrico, vendrá una nueva inversión importante para una segunda etapa en el Mercado Municipal “José María Pino Suárez”, en Mazatlán, manifestó la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava. “Fuimos a platicar con todos los que visitan el Mercado y nos dio mucho gusto encontrarnos con visitantes de Veracruz, de Durango, de varios lugares, que entonces ratifican que aún en esta situación (de hechos de violencia) que vivimos la gente tiene confianza en visitar nuestro puerto de Mazatlán y a Sinaloa”, añadió Domínguez Nava. “Y con los locatarios reafirmamos compromisos, que viene una inversión importante en el mercado, ya se ha hecho una inversión de alrededor de 24, 26 millones de pesos tengo entendido para la rehabilitación sobre todo del sistema eléctrico y vamos a continuar con otra etapa, fue parte de lo que platicamos”.





Como parte de una gira que realiza por toda la entidad tras asumir el cargo de Gobernadora interina, Domínguez Nava realizó cerca del medio día de este domingo un recorrido por el Mercado Municipal en mención, ubicado en el Centro de Mazatlán. Precisó que se está en la revisión de lo que será la segunda etapa de intervención de dicho Mercado para validar una serie de propuestas que los locatarios hicieron y próximamente se anunciarán.





“El Mercado es un espacio estratégico para el visitante, para el turismo local, extranjero, también vimos gente que es extranjera y nos dá mucho gusto, por eso tenemos que fortalecer este espacio que es un referente importante, que además es un inmueble histórico y que junto con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) se estarán reforzando los mecanismos para reforzar también este enfoque de que es inmueble histórico”. Por su parte el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Francisco Montero Zamudio, precisó que la rehabilitación del sistema eléctrico de dicho Mercado lleva un avance del 97 por ciento.

“Prácticamente estamos finalizando con CFE las últimas revisiones, nosotros lo que se va construyendo aquí en obra lo tiene que validar CFE, de los tres transformadores ya prácticamente están revisando el último, ya se hizo un rebote de observaciones con ellos, seguramente esta semana los liberan y ya una vez que se realizan éstos empiezan a pasar los medidores y poco a poco van a ir calentando las líneas subterráneas”, continuó Montero Zamudio. “Para el locatario no va a ser un problema puesto que ellos no van a saber si viene de un lado o de otro la luz, esto va ser, los trabajos como se estuvieron realizando, la mayoría si no es que prácticamente toda la obra se realizó de noche precisamente para no afectar a los locatarios, las líneas van subterráneas”.