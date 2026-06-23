Tendrán razers en Mazatlán medidas estrictas para la circulación en el Malecón durante las vacaciones

De cara al inicio del periodo vacacional, la Subdirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán mantendrá medidas y restricciones vigentes para la circulación de vehículos razer en la zona turística con el objetivo de garantizar la seguridad de conductores, peatones y demás usuarios de la vía pública.

El Subdirector de Tránsito y Vialidad, Óscar García Peinado, informó que los conductores de estas unidades deberán seguir respetando las rutas autorizadas para su circulación; es decir, no abandonar la zona turística, además de cumplir con las mismas obligaciones que cualquier otro vehículo automotor.

“Siguen siendo las mismas medidas para los que rentan estos vehículos. Ellos tienen su ruta por donde pueden circular, que es de Zaragoza y Paseo Claussen a Cerritos; solamente no tienen permitido bajar de la zona turística y deben cumplir con sus mismas obligaciones como cualquier otro conductor, como portar su licencia, y obvio los razers con su debido seguro”, señaló.

En cuanto a las sanciones para quienes incumplan con la reglamentación establecida en las vialidades, aclaró que las multas siguen vigentes todo el año y se aplican de manera normal, ya que estos vehículos son considerados unidades como cualquier otra que transite en la vía pública.

“No va a haber, ya las hay (las multas) y siempre las ha habido para quien cometa alguna infracción. Se le aplica igual como a cualquier otro vehículo, es la misma sanción, es todo igual, porque no deja de ser un vehículo automotor”.

Ante el incremento de movilidad vehicular que se registra durante el verano, especialmente en el Malecón y zonas de playa, el funcionario aseguró que la corporación reforzará las acciones preventivas para mantener el orden y reducir riesgos de accidentes. Es por eso que lanzó un llamado tanto a turistas como a locales, para respetar los límites de velocidad y evitar manejar alcoholizados.

“Es muy importante hacerle la invitación a los ciudadanos de que respetemos, hablando del tema de la vialidad, llevar una conducción adecuada, respetar los límites de velocidad; no hay que ingerir bebidas alcohólicas si vas a ir al volante. Nadie le dice que no tomen, pero si es así, mejor usen el servicio público”.

“Hay que ser responsables, porque desgraciadamente por una mala decisión dañamos a terceras personas. Hay que llevar eso siempre en mente, hay que ser más responsables, respetar a terceras personas y respetarnos a nosotros mismos principalmente”.

Sobre la problemática relacionada con los accidentes de motocicletas, indicó que la autoridad continúa con labores de vigilancia en la ciudad; aunque consideró indispensable que los propios conductores asuman la responsabilidad que les corresponde al momento de circular.

“Nosotros como Vialidad somos preventivos y pienso de que cada quien debe poner su parte. De nada sirve que nosotros estemos siendo duros, estrictos y la sociedad no absorbe lo que le toca a ellos. No puedo poner un elemento de Tránsito por cada vehículo que ande circulando. Eso necesita ser ya también de cada persona que acepte su responsabilidad”.