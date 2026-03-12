Tendrán San Ignacio y El Rosario ‘Fan Fest’ para el Mundial

Con el objetivo de impulsar el turismo y generar actividades de convivencia durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, algunos Pueblos Mágicos de Sinaloa celebrarán eventos tipo “Fan Fest” para la transmisión de los partidos.

Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo en Sinaloa, confirmó que hasta el momento se han confirmado estos eventos en municipios como El Rosario y San Ignacio.

Sosa Osuna señaló que en dichos municipios se instalarán pantallas con la finalidad de que habitantes y visitantes puedan seguir los encuentros del torneo en espacios públicos, especialmente los duelos de la Selección Mexicana de Futbol.

“Para el Mundial vamos a tener en dos Pueblos Mágicos de Sinaloa la transmisión del mundial, tipo un “Fan Fest” para cada uno de los Pueblos Mágicos. Va a ser a través de pantallas que vamos a tener los eventos del mundial”, comentó.

“Uno nos los va a dar la Secretaria Josefina (Rodríguez Zamora), que viene el apoyo directamente de la Federación, y el otro lo vamos a poner el Estado gracias a nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya”, añadió.

La funcionaria explicó que la iniciativa forma parte de una estrategia coordinada con la Secretaría de Turismo federal, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, con la finalidad de acercar el ambiente del Mundial a distintas regiones del País, y al mismo tiempo, promover los destinos turísticos.

Sosa Osuna detalló que estos espacios estarán diseñados para generar un ambiente festivo y de convivencia social, además de convertirse en un atractivo adicional para quienes visitan estos destinos durante el periodo del torneo.

En este sentido, detalló que la iniciativa forma parte de las acciones que se desarrollan para fortalecer la actividad turística en todo el Estado, permitiendo que municipios con vocación cultural y patrimonial también se integren a las dinámicas de promoción ligada a eventos internacionales.

Sosa Osuna expuso que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la organización de estos espacios, así como otras actividades que se preparan en Sinaloa con motivo del Mundial, las cuales buscarán atraer visitantes y proyectar los destinos del estado ante el turismo nacional e internacional.