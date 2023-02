Enfatizó que en estos conversatorios se deja de hablar solamente del contexto de la macroviolencia que representa la narcocultura, sino que también se debe entender que la infraesrtructura brinda paz, que la seguridad brinda paz.

”Que la educación nos brinda paz, pero en general el estado de bienestar al que tenemos derecho es una de las primeras necesidades del ser humano para apreciar lo que es la paz y si tengo trabajo me siento en paz, si hay luz me siento segura y me siento en paz, si tengo que comer o tengo garantías para poder estudiar me siendo en paz”, reiteró la Diputada local.

”Si ustedes le preguntan a alguien en este momento si conocen o se siente en paz lo dicen inmediatamente: no hemos hablado de paz, no se habla de paz, no se habla de qué es la paz, es un estado de bienestar, es un derecho, está dentro, toca los seis objetivos 20-30 estamos en el 2023, faltan 7 años para la evaluación, qué tenemos qué generar o hasta dónde vamos ahorita”.

Por ello reiteró que más que buscar un pacto de paz se tienen que establecer rutas transversales temporales o atemporales y espacios de acción desde en lugar de trabajo de cada uno de los participantes como los comunicadores, la academia, los legisladores, el Municipio, pero se tiene que hacer costumbre el hablar de paz y encontrar desde dónde se está practicando o desde dónde se puede establecer una ruta desde la cual se pueda sentir, hablar, vivir y generar el estado de bienestar que genera paz.

En el Conversatorio realizado este viernes participaron titulares o representantes de instituciones como el Congreso del Estado, la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, el Instituto Municipal de las Mujeres, del Municipio de Mazatlán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, comunicadores, entre otros, moderados por el doctor Isaac Tomás Guevara Martínez, estudioso de fenómenos de seguridad.

Ahí se plantearon y respondieron dos preguntas que son ¿ Que acciones se pueden implementar para construir una cultura de paz en Sinaloa? y ¿Mis acciones comunican o promueven la paz?.

Con los datos que se recaben en los conversatorios se hará una propuesta y por qué no buscar que Sinaloa tenga su propia ley que promueva la paz como la de Chiapas, de Jalisco y la del Estado de México, expresó la Diputada local Bátiz Acosta.