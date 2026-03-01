$!Tere Guerra se reúne con gremio de transportistas de Mazatlán

El presidente de la Alianza, José Santos García, señaló que los transportistas atraviesan una situación compleja tras varios años sin actualización tarifaria, lo que aseguró ha impactado la calidad del servicio y la viabilidad económica de las rutas.

Guerra Ochoa se comprometió, junto con ellos, a gestionar proyectos que ayuden a solucionar las principales problemáticas que enfrenta el gremio, fortalezcan el servicio público y mejoren la seguridad de las mujeres usuarias, ámbito en el que Mazatlán es un ejemplo por la infraestructura y tecnología con la que se cuenta.

MAZATLÁN._ La diputada Tere Guerra Ochoa, acompañada de la diputada Rita Fierro, sostuvo un encuentro de trabajo con integrantes de la Alianza de Transportistas y Camiones de Servicios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán, donde escucharon de manera directa las problemáticas que enfrenta el sector.

El líder transportista comentó la necesidad de llevar esta inquietud del gremio que representa ante el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a quien dijo reconocer por estar atento a las diversas problemáticas que enfrenta la entidad.

Acompañada también por el regidor Martín Ochoa, Tere Guerra reconoció que la movilidad urbana es un tema social prioritario que requiere soluciones equilibradas que no afecten a las familias usuarias, pero que también permitan la viabilidad del servicio. Indicó que el transporte público es un componente esencial para la economía y la vida cotidiana de miles de personas.

Expresó que llevará estas inquietudes a la agenda de diálogo con el Ejecutivo estatal, con el objetivo de analizar propuestas para la modernización del servicio y esquemas que fortalezcan la movilidad urbana en beneficio de la ciudadanía.

La diputada destacó que escuchar a los distintos sectores sociales forma parte de su labor legislativa y de gestión territorial, especialmente en temas que impactan directamente en la calidad de vida de la población, y reiteró su disposición para fungir como enlace entre los transportistas y el gobierno estatal.

Finalmente, reiteró que el Congreso y el Ejecutivo del Estado mantienen coordinación, apertura al diálogo y al análisis de proyectos que contribuyan a mejorar los servicios públicos y el desarrollo económico regional, siempre privilegiando el interés social y el bienestar de las y los sinaloenses.

Presentes en la reunión por parte de la Alianza de Transportistas y Camiones de Servicios Urbanos y Suburbanos de Mazatlán: su presidente, José Santos García Valdez; Leonardo Tirado Ramírez, secretario general; José Ávila Tirado, presidente de Honor y Justicia; Dora Margarita Quevedo, vocal de Honor y Justicia; José Luis Acosta Arias, vocal de Vigilancia; y Gilberto Macías Páez, segundo vocal de Vigilancia.