Mazatlán
|
Ejército

Termina la reunión del Secretario de la Defensa Nacional con elementos de esa institución en Mazatlán

De manera extraoficial, se señala que el encuentro fue por motivo de fin de año y entrega de reconocimientos
Belizario Reyes |
18/12/2025 14:32
18/12/2025 14:32

La reunión del General Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, con personal de esa institución en las instalaciones de la Tercera Región Militar concluyó cerca de las 13:50 horas.

Unos cinco minutos después comenzó la salida de centenares de elementos del Ejército y Guardia Nacional hacia la Avenida Juan Pablo II.

Aunque oficialmente no se ha dado a conocer el motivo de la reunión, trascendió que fue por fin de año y Año Nuevo y se entregaron reconocimientos al personal destacado.

No estuvo el Gobernador del Estado, quien tiene agenda de trabajo en Sinaloa.

