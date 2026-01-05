Termina Mazatlán 2025 con 51 decesos por accidentes de tránsito

El 2025 finalizó con un total de 51 decesos derivados por accidentes de tránsito en Mazatlán, 12 por encima de las 39 muertes que hubo en 2024, informó el coordinador de Educación Vial, Carlos Ordóñez Sandoval.

Explicó que la lista de decesos la encabezan los motociclistas, de los cuales 28 perdieron la vida este año, seguidos por cuatro muertes de conductores, siete de peatones, cinco de ciclistas y seis de pasajeros.

Sin embargo, los casos de motos son los que más preocupan por la cantidad de accidentes que se registran.

“Desgraciadamente sí, tuvimos un incremento de decesos a comparación del año pasado. El año pasado fueron 39 decesos, hoy fueron 51 decesos repartidos entre 28 motociclistas, cuatro conductores, siete peatones, cinco ciclistas y seis pasajeros. La verdad que es lamentable porque si tú te fijas, están involucrados todos los usuarios de la vía pública”, informó Ordóñez Sandoval.

“Aquí lo más preocupante es que el motociclista sigue siendo el que más muere en accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna protección; aunado a eso, la irresponsabilidad y la manera en que conducen sus vehículos, ya que muchos no tienen casco, no tienen el implemento de seguridad necesario, que son guantes, casco cara completo, tres cuartos, ni algunos aditamentos como espinilleras, rodilleras, etcétera”.

Tras los días movidos que representaron 30 y 31 de diciembre en cuanto a accidentes viales, indicó que en comparación a eso, el arranque del 2026 se ha mantenido tranquilo y con pocas incidencias, destacando que aún no se percibe ningún deceso, lo cual podrían ser un buen indicativo para las autoridades.

”Ahorita no hemos tenido ningún deceso. Ha estado tranquilo. Sí con accidentes, lógicamente, pero sin decesos afortunadamente. Vamos empezando el año, hasta ahorita no tenemos ningún deceso; el año pasado los primeros días teníamos dos o tres, ahorita afortunadamente no tenemos ni uno, así que esperemos que siga igual y la gente respete el reglamento, que utilice los implementos de seguridad necesarios”.



Cinco personas fallecieron por camiones urbanos

El Coordinador de Educación Vial mencionó que en 2025 hubo una alza en las muertes causadas por el transporte urbano, ya que se registraron cinco decesos, atribuidas sobre todo a que los conductores van en el teléfono o con audífonos durante sus recorridos.

“El transporte urbano tuvimos yo creo que unos cinco en total, involucrados en el servicio público de transporte humano. Ellos toman un curso de capacitación cada dos años cuando es renovación y cuando es por primera vez toman un curso de 20 horas, nosotros los capacitamos; pero sí es preocupante que sigan siendo participantes del transporte público”.

“Nosotros como dependencia vemos y observamos que muchas veces son por distracciones, la principal es el celular, que es un problema grave en el transporte público. Si usted se fija, puedes ver a 10 camiones, y yo creo que todos llevan el chicharito en la oreja y van moviendo por donde hablan; van hablando y van distraídos lógicamente, porque si tú estás atento a la conducción, muy difícilmente vas a tener un accidente, ya que tú vas viendo el panorama y observando todo”.