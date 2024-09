La obra de rehabilitación de la red de drenaje y pavimentación en el andador Gilberto Owen, en el Infonavit Jabalíes, concluyó este jueves, solamente quedan algunos detalles que se atendrán lo más pronto posible, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin durante un recorrido de supervisión en ese lugar.

”Hoy termina, les quedan creo que 12 metros de tirar concreto, lo van a tirar ahorita a las 9:00 de la mañana, están por tirarlo y ya concluyen esta obra, el día de hoy queda concluida, si acaso algún detalle el día de mañana que revisen con los vecinos si faltó algún detalle, pero prácticamente entre hoy y mañana queda concluida esta obra al 100 por ciento”, añadió González Zataráin.

”Es una obra muy complicada, afortunadamente ya salió, fue manual todo el trabajo, con puro huingo y pala y además la complejidad porque hay cableados y hay una serie de cosas en ese andador, aquí tomar en cuenta que todo esto es parte del andador y la gente se sobrepuso sobre el andador, casi todos los andadores de aquí los agarraron, lo cual dificulta mucho las tareas de rescate del drenaje”.

Precisó que con esta obra en el andador Gilberto Owen prácticamente se está dejando en buen estado la red de drenaje en el Infonavit Jabalíes y seguramente van a brotar algunas fugas en otros puntos, porque se repararon los que tenían problemas, se hicieron nuevos, pero los que no han dado problema no se han tocado, pero no significa que no vayan a dar problema en un nuevo lugar.

”En los próximos 15 días terminamos lo que es el Parque Lineal, en andador, ya se están colocando ahí los aparatos y empiezan a colocar el alumbrado, lleva alumbrado al interior y la vegetación, ya en 15 días más o menos estamos inaugurando eso, lo más complicado ya salió que tenía que ver con la obra civil, con que llegaran todos los equipos, ya llegaron, ya los están instalando, entonces ya con eso va fluir muy rápido y concluimos esa obra”, subrayó el Presidente Municipal.

”La Framboyanes igual ya es una obra que se terminó (en el Fraccionamiento Jacarandas), falta nada más pintar, delimitar algunos temas de pintura y vegetación que se le va poner extra, pero ya se concluyó la Framboyanes, me dicen que para la semana que entra está lo del Oasis y la Carpa Olivera el miércoles, ya casi todas van a salir, por ejemplo ésta y otras ,más salen esta y la otra semana, salen unas esta semana, concluidas, otras tanto, la semana que entra y la siguiente semana, de tal manera que estemos cerrando muy rápidamente casi todas las obras”.

Entre otros puntos, el Presidente Municipal dio a conocer que se trabaja en la instalación de plumas en el cruce ferroviario en la Avenida José Luis “Peche” Rice, en el cruce de la Avenida Santa Rosa se están haciendo unos ajustes en su funcionamiento y se tiene que notariar.

También dijo que el Ayuntamiento va comprar lo que falte de semáforos que no funcionan en los puntos más transitados de la ciudad, pues ya se cansó de esperar a que este tema lo atienda la Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado.

”Ya nos cansamos de esperar a Vialidad y Transportes del Estado a que nos diera las tarjetas, que nos diera el material, nunca llegó y vamos a tener que hacer nosotros la adquisición rápida, inmediata lo más pronto posible de los semáforos que están ocasionando problemas”, continuó González Zataráin.

”Yo siempre he insistido, yo no sé qué necedad por no entregarnos esos semáforos a los municipios y eso es en todo el estado, no tenemos por qué depender de Vialidad y Transportes que finalmente no los atiende como debe ser, y si lo nos atienden no nos dejan ni atenderlos, entonces la ciudadanía a quien reclama es a la autoridad inmediata que somos nosotros, porque la gente que va a entender que un semáforo es del Estado y que no es de nosotros, está en nuestra ciudad, pero obviamente el reclamo le queda a uno, la crítica le queda a uno y entonces yo estoy muy preocupado con ese tema y ayer tomamos la decisión de comprar los equipos para echar a andar a los semáforos”.

Uno de esos semáforos está ubicado en la Zona Dorada, otro en la Avenida Rafael Buelna y uno más en la Avenida Gabriel Leyva, que son los que más están dando problemas, hay otros que fallan, pero se ha venido dándoles mantenimiento, dio a conocer González Zataráin.