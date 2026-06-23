Tesorero rendirá cuentas al Cabildo el jueves: Alcaldesa de Mazatlán

La Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez anunció que el tesorero rendirá cuentas al Cabildo el próximo jueves, además que los camiones de basura todavía no están listos para trabajar.

La comparecencia del tesorero ya está programada para la sesión ordinaria de este jueves, cumpliendo con la petición del Cabildo de rendir cuentas.

“Lo confirmo, este jueves va a haber sesión de Cabildo. Entre otros temas que veremos será de mercados y centrales de abasto y veremos también el tema de la comparecencia del tesorero”.

Palacios Domínguez habló a nombre del responsable de las finanzas municipales de que ya está listo para dar informes.

“Me parece un ejercicio muy responsable, me parece un ejercicio muy productivo que va a despejar muchas dudas”, destacó.

Luego de la polémica adquisición de cuatro camiones de basura, y que la regidora Maribel Chollet Morán denunció presuntas compras simuladas en el Ayuntamiento de Mazatlán, de cuatro camiones recolectores de basura que se encontraron rotulados y resguardados en un predio de los Tirado, según un video publicado, pese a que el fallo oficial de la licitación pública para su adquisición no había sido emitido por el Comité de Adquisiciones, la Presidenta Municipal Estrella Palacios dijo que aún no trabajarán pese a que ya están listos.

“Ya los camiones ya de hecho ya los entregaron. Tenían que ser entregados como lo pide la ley, como lo marca, de acuerdo al fallo que se hizo de la licitación”, explicó.

Agregó que son entregados totalmente pintados de blanco y así fueron entregados al almacén de Servicios Públicos. Así que los camiones ya pasaron todo el procedimiento conforme a la Ley, indicó.

“Creo que necesitan el seguro. Todavía falta el seguro. Falta el seguro, pero ya llegaron los camiones aún sin rotular”.