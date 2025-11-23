Tianguistas de Mazatlán podrán trabajar los días 24 y 31 de diciembre, informa Oficialía Mayor

Como una medida para apoyar a los comerciantes locales durante la temporada decembrina, Oficialía Mayor de Mazatlán informó que ya se autorizó la instalación de más tianguis en el Municipio para los días 24 y 31 de diciembre, mismos que son fechas de alta afluencia comercial para los vendedores.

Fernando Arballo Quintero, Oficial Mayor del Ayuntamiento, dio a conocer que los tianguis de la colonia Flores Magón y Villa Unión tendrán como días adicionales las vísperas de Navidad y Año Nuevo; mientras que el de la Francisco Villa podrá colocarse el día 24, que se suman al lunes 22 y martes 23.

“Bueno, en lo que tenemos adicionalmente y que nunca se había dado, es que será la primera vez que habrá permisos para el tianguis de la Pancho Villa, los días 22, 23 y 24 de diciembre, además del tianguis de la Flores Magón 24 y 31 de diciembre y el tianguis Villa Unión también 24 y 31 de diciembre”, dijo Arballo Quintero.

Agregó que estas adiciones a las fechas de permisos fueron una respuesta a la solicitud que los comerciantes habían hecho a la Oficialía Mayor. En tanto, esos tianguis se suman al de la colonia Benito Juárez cómo sectores comerciales que la gente pueda visitar durante las fiestas.

Asimismo, comentó que para el periodo navideño del 1 de diciembre, van 115 comerciantes que cuentan con permiso, entre los que destacan 65 para los festejos del Día de la Virgen de Guadalupe del 11 y 12 de diciembre, quienes generalmente se colocan en las calles Benito Juárez y 21 de marzo, en el Centro.

Añadió que para el tianguis navideño de la colonia Benito Juárez, del 12 al 31 de diciembre, se esperan 200 comerciantes aproximadamente; mientras que otros 35 comerciantes podrán trabajar en las inmediaciones de la Plazuela Machado, quienes ya tienen sus permisos establecidos.



Revisan permisos para la Villa Navideña

El Oficial Mayor mencionó que el proceso de los permisos para poder vender en la Villa Navideña 2025 aún se está en revisión, ya que muchos tienen que trabajar por medio de proveedores; además de que el proyecto sigue en temas de logística, pues cabe recordar que se inaugurará el 19 de diciembre.

“Lo que pasa es que ahí se va a trabajar a través del proveedor. El año pasado también así fue, pero lo vamos a revisar. Todavía no tenemos el proceso de cómo se van a dar los permisos; ahorita lo que se está trabajando nada más es la pura logística de cómo será la Villa y lo que se va a ocupar, pero el proveedor ya trae ideas de novedades que pueda meter este año”.

“Por lo pronto va a haber un concierto navideño para el 20 de diciembre; entonces, estamos trabajando apenas en la logística, lo que se va a necesitar para el evento y en otros días más ya tendremos exactamente lo que necesita la Villa”.