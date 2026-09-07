Tiene Aeropuerto de Mazatlán crecimiento de 4 y 5% en los últimos dos meses

Después de meses sin crecimiento en número de pasajeros, al cierre de julio se tuvo un aumento del 5 por ciento y al cierre de agosto el crecimiento fue del 4 por ciento en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán “General Rafael Buelna”, donde también hay presencia importante de autoridades civiles y militares, manifestó el nuevo administrador, José Luis Villanueva.

“Estuvimos platicando un poco de cómo está el Aeropuerto en función de la conectividad tanto nacional como internacional, le hemos platicado y esto sucede en la aviación, la aviación no está teniendo un crecimiento como en años pasados”, agregó Villanueva en entrevista tras sostener una reunión privada la tarde de este lunes con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su despacho de la Presidencia Municipal.

“Es un ambiente internacional de la aviación donde todo está muy tranquilo, no hay crecimientos exponenciales, el Aeropuerto de Mazatlán en los últimos dos meses en particular tuvo crecimientos de entre el 4 y 5 por ciento a diferencia de los meses anteriores donde no habíamos estado creciendo, eso quiere decir que es una buena señal y esperamos que para el final del año estemos más o menos en los mismos números del año pasado”.

Recalcó que lo importante es el trabajo que se hace tanto por parte del Aeropuerto como el Municipio y diferentes niveles de gobierno que están buscando incrementar esa conectividad independientemente de que la condición a nivel internacional con la aviación no está creciendo.

“Pero también es importante mencionar que todo aquello que se trabaja ahorita no se ve el resultado al día de mañana sino a mediano y largo plazo”, continuó el administrador de dicha terminal aérea del Grupo Aeroportuario que Opera y Administra 13 aeropuertos en el Centro y Norte de México..

“El cierre del mes de julio fue un incremento del 5 por ciento y el cierre del mes de agosto es un 4 por ciento, esperamos que en el mes de septiembre, sabrán ustedes que es un mes bajo porque todo mundo regresó de vacaciones y todavía no empieza la temporada alta internacional, todavía tengamos un crecimiento de pasajeros, no les puedo asegurar el número de pasajeros al cierre del año hasta que estemos más cercano por tema de información a bolsa”.

Dio a conocer que el 80 por ciento de los pasajeros que se mueven en dicha terminal aérea son nacionales y el 20 por ciento internacionales.

Tras el reporte del presunto enfrentamiento a balazos que se registró en la Carretera Internacional 15 México Nogales cerca del mediodía del domingo y que un hombre herido a bordo de una camioneta se fue a refugiar y pedir apoyo a la Guardia Nacional en el estacionamiento de dicha terminal aérea, José Villanueva expresó que afortunadamente el hecho no fue en el interior del Aeropuerto, pero ahí hay gran presencia de autoridades civiles y militares.

“Afortunadamente no se presentó dentro del Aeropuerto, pero en el Aeropuerto hay una gran presencia de diferentes autoridades civiles y militares, hay coordinación en todo momento independientemente de los hechos que sucedan fuera del Aeropuerto”, añadió en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Y dentro del Aeropuerto hay un Centro Operativo de la Emergencia que se encarga de atender y activar lo necesario para resguardar a los pasajeros y a los usuarios del Aeropuerto, tanto nacionales como internacionales, porque al ser una zona federal ya hay protocolos establecidos para resguardar a todos los que están ahí”.

Recalcó que el involucramiento de la Guardia Nacional es muy importante el resguardo del Aeropuerto, pero también en las vías que llevan tanto a la ciudad, a la terminal aérea como del Aeropuerto hacia otros destinos.

“Desafortunadamente el acontecimiento del día de ayer hace que nuevamente volvamos a abrir los ojos y las autoridades estén más al pendiente”, reiteró.

También recordó que la terminal aérea terminó recientemente un proceso de ampliación que ya está en los detalles de obra, donde se amplió es la Sala de Última Espera, se remodeló un poco de la parte del ambulatorio del Loby y se hizo la revocación de pasillos, ya se concluyó la inversión actualmente.

“Los aeropuertos siguen moviéndose, siguen creciendo y vendrán más inversiones de ampliación”, dijo.

Además, expresó que la terminal aérea sí cuenta con aire acondicionado, pero los equipos desafortunadamente fallan de repente, se hace todo lo posible en inversiones en cuanto a mantenimiento para evitar que eso suceda.

“De repente hay detalles que se nos pueden presentar porque son equipos y no tienen palabra de honor”, reiteró José Luis Villanueva, nuevo administrador de dicha terminal aérea, cargo que ya había ocupado también en años anteriores en esta terminal del Grupo OMA.