Tiene Ayuntamiento de Mazatlán más de mil demandas laborales en su contra: Moisés Ríos Pérez

El Gobierno de Mazatlán tiene actualmente más de mil demandas laborales en su contra que vienen de administraciones pasadas, pero no todas son por despido injustificado, sino por diversos motivos y se están atendiendo, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

Agregó que muchos problemas administrativos se han atendido en administraciones municipales pasadas de una forma no adecuada y eso ha generado demandas y además cuando pasan las administraciones las van dejando hacia adelante sin atender y van creciendo, por lo que a los últimos gobiernos les ha tocado tener la papa caliente.

”Muchas demandas que además vienen acumuladas de recursos, pero que son demandas muchas que ya se ganaron al Ayuntamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros?, pues esas las tenemos que atender porque es una obligación, pero como no hay dinero que a veces alcance, pues a medida que se tenga la solvencia y el mismo presupuesto lo permita, pero lo importante es que desde la administración de la licenciada Estrella Palacios en adelante nosotros estamos poniendo mucho cuidado, mucho hincapié en tratar cada cosa para que no se generen demandas”, recalcó Ríos Pérez.

”Una demanda se genera porque hay un malestar de una de las partes, entonces siempre es mejor un arreglo, siempre es mejor atenderlo y a futuro no andarle heredando a otras administraciones demandas como le llamamos, millonarias”.

Agregó que en el actual Gobierno Municipal no se han generado demandas laborales y los tratos que ha habido en términos laborales todos se han arreglado mediante el acuerdo, esa es la orientación que se tiene de la Presidenta Municipal.

”Tenemos muchísimas, y de lo descentralizado estamos hablando, por ejemplo de lo laboral estamos hablando de más de mil demandas que tiene que ver no tanto por despidos, muchas por condiciones y muchas otras que además los mismos trabajadores quieren una respuesta y que tenemos que llegar a hacer ese análisis y estarlos tratando, o sea, es lo que vamos a hacer, las vamos a atender”, continuó.

”Es que hay demandas administrativas, hay otro tipo de demandas que son y a veces el número es tanto, pero es que el Municipio es muy grande, yo nada más le digo que en los periodos vacacionales no solo de venidas y de vueltas, también hay demandas que se interponen a ciudadanos que hacen un daño al patrimonio y esa es una demanda que traen ahí abogados que la están atendiendo, nada más en cada periodo vacacional yo creo que tenemos unas 8 o 10 afectaciones al patrimonio y no todos llegan a un arreglo, tiene que ser a través de una demanda”.

Reiteró que es un error no tratar las demandas en su momento de inicio, pues a lo mejor mucha gente cree que viene a trabajar a una administración municipal y dicen que van a trabajar nada más lo que alcance a atender y lo demás las van aventando hacia adelante o que los que vienen las resuelvan porque ellos ya se van, pero le dejan una herencia al que viene.

”Entonces estamos hablando aquí demandas de administraciones de hace 15 años que tenemos ahí todavía y sin demandas que ya nos tienen ganadas y esas las tenemos que estar atendiendo en los pagos o con el tratamiento, hay muchas otras que siguen en proceso, las demandas laborales por qué hablo tanto, porque son demandas que se pueden extender a mucho tiempo, son demandas que yo en lo particular he advertido y veo el caso, hay demandas que tienen 7 años, 8 años y que la gente nada más viene a que le des un trato, o sea, vamos llegando a un acuerdo y es lo que estamos trabajándolas”.

Precisó que en lo que va de la presente administración municipal no se han hecho pagos de demandas por insuficiencia presupuestal, pero a partir de este mes se están reprogramando, porque además la Comuna no tiene para dónde hacerse porque se tienen que pagar, sin embargo, dijo que aún no tiene el número de demandas que ya se tiene que pagar este 2025 ni el monto a pagar porque se está en la calendarización de las mismas, entre otros puntos.

También dio a conocer que la demanda para que el Ayuntamiento recupere los 60 millones de pesos que se dieron de anticipo en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición de 2 mil 139 lámparas led a Azteca Lighting, contrato que después fue rescindido por la Comuna, es un caso que lo lleva la Sindicatura en Procuración y tiene conocimiento que va avanzando.