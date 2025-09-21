$!Tiene CRIT Sinaloa lista de espera de hasta 200 niños y niñas para ingresar al Teletón

“Actualmente estamos atendiendo a 520 niños y niñas de todo el estado; y es muy importante decirles que tenemos familias que vienen del norte, del centro y evidentemente más al sur de Sinaloa. También tenemos muchísimas familias que vienen de aquí de Mazatlán con niños y adolescentes con autismo y con discapacidad”, dijo Gutiérrez Chávez.

Señaló que actualmente se atienden a más de 500 pacientes de todo el estado de Sinaloa con diferentes servicios; por lo que la gran demanda motiva a los trabajadores del Centro de Integración a seguir haciendo esfuerzos por abrir más cupos en el recinto.

MAZATLÁN._ En medio del inicio de la colecta rumbo al Teletón 2025, la directora del CRIT Sinaloa, María Gutiérrez, comentó que la institución cuenta con una lista de espera de 200 niños y niñas para recibir sus tratamientos para discapacidad y autismo.

“Por supuesto que tenemos lista de espera; bendito sea el Señor, eso quiere decir que justamente tenemos que seguir trabajando para poder abrir más espacios, ya que actualmente hay en lista de espera alrededor de 200 niños y niñas”.

Mencionó que cada año se dan de alta hasta 50 pacientes que cumplen con su proceso de rehabilitación, lo cual ayuda a que ingresen nuevos usuarios a comenzar su proceso. En total, Teletón da acceso a 80 niños y niñas cada año en busca de apoyar a que desarrollen de mejor manera sus habilidades motrices.

“Hay que decir que todo el proceso de los niños y niñas lleva objetivos, y cuando esos objetivos se cumplen se dan altas, y ante esas altas justamente van ingresando los niños que están esperando en la lista de espera. Los primeros años es un poquito lento porque evidentemente apenas estamos trabajando con los niños, pero en promedio en un año estamos dando entre 30 y 50 altas”.

“También es cierto que algunas ocasiones tenemos bajas y eso también nos lleva a tener un número de ingresos. En promedio cada año estaremos ingresando entre 60 y 80 niños nuevos para su rehabilitación”.

Asimismo, Gutiérrez invitó a todas las familias a que sigan las redes sociales del CRIT Sinaloa para enterarse de la información del día a día en el Centro, así como de las bases a seguir para entrar a la lista de espera si es que tienen algún familiar con una discapacidad.