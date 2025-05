“Lo que nosotros queremos es que el donante se anime a venir a canjear, porque de por sí ya tienen temor debido a la inseguridad en la calle y muchos no quieren que se las vayan a quitar, pues algunas fueron una herencia del abuelo que se ha encontrado entre sus cosas y las trae para acá. Entonces por eso no se maneja ningún tipo de dato personal de ellos, nada más se le recibe, se revisa el tabulador y los expertos de Sedena les dicen la cantidad que corresponde”.

OPERATIVO ESPECIAL DEL MIÉRCOLES FUE UN PROTOCOLO NECESARIO

Acerca del suceso que se vivió el pasado miércoles cuando elementos de Sedena llevaron a cabo un operativo especial para la desactivación y destrucción de algunos aparatos explosivos que habían sido llevados a canjear por una persona, Rentería señaló que ese fue un procedimiento necesario y que la persona tomó las medidas necesarias al momento de la entrega.

“El suceso que aconteció la vez pasada, se siguió el protocolo. La persona al momento de venir tuvo muchísimo cuidado, no vino en camión, no vino en lugares concurridos, llegó con mucha precaución, dejó el artefacto, no se le tomó ningún dato y se fue. Sedena se encargó de hacer el protocolo, y la recomendación siempre es que las personas guarden con precaución lo que van a traer y que no haya mucha manipulación”.