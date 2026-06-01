Tiene Gobierno de Sinaloa contacto con familiares de reos fallecidos en Aguaruto

Luego de la riña registrada el pasado domingo en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, el Gobierno de Sinaloa ya estableció contacto con los familiares de los siete internos que perdieron la vida durante el hecho; así lo informó el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, Pablo Francisco Bedoya.

Mencionó que tras el incidente ocurrido en el penal, donde además una persona resultó herida, las autoridades estatales mantienen coordinación con las instancias de seguridad correspondientes y continúan atendiendo a las familias de las víctimas.

“Sí, lo que siempre se hace es estar trabajando conjuntamente con todos los mandos, con los tres poderes. Y sí, el Secretario de Seguridad Pública Estatal ya lo informó. Y por supuesto que se está en contacto con las familias de dichas personas”, dijo Bedoya Bañuelos.

Bedoya Bañuelos indicó que para prevenir situaciones similares se continuará trabajando de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno y los poderes del Estado. Señaló que esos operativos forman parte de las acciones permanentes encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Sobre la situación de violencia que persiste en el municipio de Escuinapa, el encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno aseguró que el tema se atiende diariamente en las mesas de seguridad donde participan autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“El Gobierno del Estado, como ya se ha informado, en coordinación con los tres órdenes, todos los días en una mesa de seguridad se abordan temas de ese tipo. Como lo comentaba hace rato, el Secretario de Seguridad Pública de cada entidad es quien trae esos datos, y se estarán informando por medio de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Sobre la posibilidad de reforzar la presencia de elementos de seguridad en esa zona del sur del estado, indicó que esa determinación corresponde a los mandos federales; aunque consideró que el trabajo coordinado ha permitido avanzar en materia de seguridad.

“Serán los mandos federales quienes decidan eso. Nosotros creemos que ellos lo están haciendo muy bien, creemos que están trabajando de manera coordinada y con su apoyo se ha logrado avanzar mucho en ese tema”.

CONTINÚA GESTIÓN PARA APOYAR A LOS EMPRESARIOS

En otro tema, Bedoya Bañuelos respondió a los señalamientos de organismos empresariales como Coparmex sobre las dificultades económicas que enfrentan las empresas sinaloenses debido al contexto de inseguridad que se vive en el Estado.

“Hemos estado abiertos siempre a apoyar a los empresarios y a las cámaras. Se están haciendo las gestiones por parte de las secretarías del Estado para apoyar y se está trabajando conjuntamente con los municipios”.