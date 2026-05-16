$!Tiene Infonavit moderada jornada de atención por fin de semana

Con una participación moderada de derechohabientes y ciudadanos interesados en mejorar su patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), llevó a cabo este sábado su primer día de la jornada de atención ciudadana en fin de semana en Mazatlán.
La actividad tiene como objetivo acercar los servicios del instituto a las personas que, por cuestiones laborales, no pueden acudir a realizar trámites o solicitar información de lunes a viernes, por lo que durante la mañana se observó un flujo tranquilo de asistentes en las oficinas ubicadas en la colonia Tellerías.
De manera gratuita, personal del instituto brindó asesorías relacionadas con créditos para la compra de vivienda nueva o existente, así como opciones para adquirir terrenos destinados a la construcción de una casa y patrimonio propio.
Asimismo, los asistentes pudieron informarse sobre esquemas de financiamiento para construir, reparar o mejorar viviendas, además de alternativas para liquidar hipotecas bancarias mediante los programas y facilidades que ofrece el Infonavit a sus derechohabientes.
Uno de los temas que mayor interés generó entre los ciudadanos fue el programa “Viviendas del Bienestar”, el cual se ha vuelto popular entre familias mazatlecas que buscan acceder a una vivienda a bajo costo. En ese sentido, también se ofreció orientación sobre los requisitos y beneficios del esquema impulsado en coordinación con Conavi.
Cabe señalar que recientemente se dio a conocer que la Comisión Nacional de Vivienda analiza la autorización de alrededor de 4 mil 500 nuevas viviendas para Mazatlán, lo que ha despertado expectativas entre la población interesada en adquirir una casa propia.
La jornada de atención ciudadana continuará este domingo 17 de mayo en las oficinas del Infonavit, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, buscando facilitar la realización de trámites y evitar las largas filas que comúnmente se presentan durante la semana.