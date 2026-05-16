$!Tiene Infonavit moderada jornada de atención por fin de semana

Con una participación moderada de derechohabientes y ciudadanos interesados en mejorar su patrimonio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), llevó a cabo este sábado su primer día de la jornada de atención ciudadana en fin de semana en Mazatlán.

La actividad tiene como objetivo acercar los servicios del instituto a las personas que, por cuestiones laborales, no pueden acudir a realizar trámites o solicitar información de lunes a viernes, por lo que durante la mañana se observó un flujo tranquilo de asistentes en las oficinas ubicadas en la colonia Tellerías.

De manera gratuita, personal del instituto brindó asesorías relacionadas con créditos para la compra de vivienda nueva o existente, así como opciones para adquirir terrenos destinados a la construcción de una casa y patrimonio propio.

Asimismo, los asistentes pudieron informarse sobre esquemas de financiamiento para construir, reparar o mejorar viviendas, además de alternativas para liquidar hipotecas bancarias mediante los programas y facilidades que ofrece el Infonavit a sus derechohabientes.