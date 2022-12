$!Tiene la pesca en México un rezago de más de 50 años: Diputada

”Y entonces iniciamos en la Comisión de Pesca y empezamos a trabajar por las mujeres y por los hombres pescadores de nuestro país, creamos por primera vez una iniciativa con perspectiva de género en la pesca para que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres pescadores, para que cuando vayan a solicitar un permiso también sea escuchadas y se les apoye con el Programa Bienpesca que hoy aprobamos en Cámara de Diputados”.

Es Mazatlán el precursos de la pesca de altamar: Sergio Escutia

Por su parte el visitador regional de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Sergio Escutia Zúñiga, agradeció la invitación a este foro para analizar los retos y las oportunidades de pesca y acuacultura en el sur de la entidad que tiene una enorme tradición pesquera, que data de la época precolombina donde la se capturaba camarón en lo que ahora se denominan tapos o chiqueros.

”La importancia en Mazatlán como puerto pesquero data cuando menos desde el Siglo 19, por allá hay un registro estadístico de 1887 donde se hace constar que desde Mazatlán se embarcaba camarón no solamente a México, sino también a otros países, obviamente salado y deshidratado porque no había refrigeración en aquel entonces”, continuó Escutia Zúñiga.

”Fue también Mazatlán junto con Guaymas el precursor de la pesca de altamar, fue en esos primeros puertos donde se desarrolló la industria camaronera con una primera cooperativa en Mazatlán fundada para pescar camarón en 1936, ...en el sur de Sinaloa también fuimos pioneros de cultivo de camarón en la ensenada de los faros, a pocos kilómetros de Mazatlán en 1972 en un estanque de cultivo en el Sistema Lagunar del Huizache”.

Precisó que hoy en día Sinaloa, junto con Sonora siguen siendo las principales entidades de México tanto en la pesca de camarón de estero y altamar como en el cultivo de camarón.

”No obstante esta situación de liderazgo sigue presentes grandes, importantes retos que hay que vencer para que tanto la pesca como la acuacultura siga siendo rentable y sobre todo sustentable, creo y lo digo con plena convicción que la pesca en México seguirá siendo una fuente de alimento sano y de gran calidad con la capacidad de brindar sustento a muchas familias en nuestro país”, reiteró el visitador de la Conapesca en el sur de Sinaloa.

Son las pescadoras y pescadores el motor de estos foros: Calderón

Ahí el secretario general del PVEM en Sinaloa, José Aispuro Calderón, recalcó que los protagonistas del foro son las y los pescadores y los demás están para servirles, pues no solamente se trata de presentar ideas y necesidades, sino que en función de eso se lleguen a conclusiones.

”Están a todas luces muchísimas necesidades, pero nosotros estamos preocupados y ocupados en cómo sí resolver las cosas que son muchísimas necesidades, ya las tenemos detectadas, pero es darle forma a la organización de la que a lo mejor infelizmente no hemos podido lograr, tenemos que consensar, llegar a acuerdos para ir paso a pasito avanzando”, subrayó Aispuro Calderón ente pescadores y dirigentes pesqueros de diferentes municipios de Sinaloa.

Hay un grado alto de marginación en los campos pesqueros: Ruiz Moreno

En tanto que el Coordinador de Pesca del Ayuntamiento de Mazatlán, Ramón Ruiz Moreno, dijo que la pesca es un sector muy difícil y marginado tanto de rivera, de altamar y de aguas continentales y acuacultores.

”Sectores muy marginados y desatendidos del Gobierno federal y de Sinaloa, que los hemos rescatado sin bien es cierto con acciones, con trabajo, con foros como este, y agradezco a todos los compañeros presentes que es sinónimo de que quieren entrarle de frente a la solución de los problemas, sé que no es fácil”, continuó Ruíz Moreno.

”Ya se ha dicho en muchas ocasiones que se haber un levantamiento social empezaría en los campos pesqueros por el altísimo grado de marginación en que se encuentran miles y miles de familias mexicanas, pero hoy en día gracias a que contamos con las autoridades encargadas de la vigilancia, de la atención de los presupuestos, que están aquí con nosotros, vamos a ir solucionando cada una de la problemática que tenemos”.

Piden apoyar a las mujeres en la pesca

La dirigente pesquera Irma Rosa Romero Pineda, presidenta del consejo de administración de la Unión Regional de Organismos Pesqueros del norte de Sinaloa y sur de Sonora, pidió el apoyo que se pueda brindar al sector de la pesca donde se producen alimentos y dan empleo a muchas hermanas y hermanos que se dedican a esta tan golpeada y olvidada actividad, pero que no la pueden dejar porque a esto se dedican por generaciones.

”Quiero decirles que las mujeres pescadoras en Sinaloa somos muchas, representamos el 50 por ciento de la mano de obra en el sector y tenemos muchas necesidades, como ustedes saben la mujer que trabaja para apoyar en el sustento del hogar tiene también mucho trabajo en casa y con los hijos, a eso súmenle el hecho de ser indígena y lo que ello conlleva en la falta de apoyo”, reiteró Romero Pineda tras manifestar que ojalá este foro ayude a solucionar problemáticas y peligros que se enfrentan quienes se dedican a la pesca.

Piden que se les tome en cuentra para la apertura de vedas

Mientras que Manuel Cortés Torres, representante de la Federación Puerto de Viento Libre en Escuinapa, pidió que se les tome el cuenta en la apertura de las vedas porque todos los años han tenido problemas con ello, este año casi todos los sistemas lagunares tuvieron que auto vedarse porque se dio la apertura de la pesca no fueron convocados a una reunión para tratar la apertura de la pesca.

”Entonces si no hay un estudio sustentable, no hay ni ala que sostenga una apertura de una veda en un sistema lagunar pues desgraciadamente los que salen perjudicados son los pescadores porque todos duramos un mes y medio, dos meses trabajando, invirtiendo recursos que no tenemos y de repente nos dicen señor se levanta la veda y nuestros recursos no están en condiciones de mercado”, reiteró Cortés Torres, quien también pidió dragado apropiado en ese sistema lagunar.