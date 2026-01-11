Tiene Mazatlán Cabildo cerrado a la información pública: OCM

Mazatlán tiene un Cabildo cerrado a la información pública y si el trabajo de las comisiones es opaco la toma de decisiones municipales también lo serán, de acuerdo con el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Un Cabildo transparente comienza en sus comisiones, si el trabajo de las comisiones es opaco la toma de decisiones municipales también lo serán aunque el pleno sesione de manera pública, cuando el Cabildo se vuelve inaccesible la política local deja de ser democrática y se vuelve burocrática”, enfatizó Rojo Navarro.

En el primer episodio de la segunda temporada del podcast de dicho organismo ciudadano, Ciudadanía Informada, autoridad vigilada, que se transmitió el pasado viernes a las 16:00 horas, donde también se habló de las consecuencias de la desaparición de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, precisó que el Cabildo es el órgano máximo de decisión en el Municipio, pero las decisiones no se construyen en el pleno que es donde se vota.

“Se toman en las comisiones, en las comisiones es donde se analizan los asuntos, se formulan los dictámenes y se define el sentido real de los acuerdos que posteriormente se votan en pleno, por ello la opacidad en el trabajo de las comisiones equivale a una opacidad estructural del Gobierno Municipal”, recalcó.

En el podcast en el que también participaron la directora de Proyectos y Enlaces Estratégicos y el titular de Comunicación y Enlace del OCM; Sheila Arias y Misael Reyes, Rojo Navarro precisó que las comisiones del Cabildo analizan presupuestos, contratos, concesiones y reglamentos, dan seguimiento a la ejecución del gasto a la obra pública y a los programas municipales, evalúan el desempeño de las dependencias y de los funcionarios.

Añadió que dichas actividades constituyen un ejercicio directo de las funciones públicas, no actos internos o discrecionales, por lo que deben sujetarse a principios de máxima publicidad, rendición de cuentas y legalidad.

Las comisiones ejercen funciones sustantivas y cuando las comisiones no transparentan sus convocatorias, sus órdenes del día, sus minutas, dictámenes y sus criterios de decisión el pleno del Cabildo se reduce a una ratificación automática de acuerdos previamente definidos sin debate informado ni control efectivo.

“Esto vacía de contenido la función deliberativa del Cabildo y debilita el sistema de pesos y contrapesos municipales, sin transparencia en comisiones el pleno se vuelve de mero trámite, la ausencia de información sobre el trabajo de comisiones impide saber qué regidores impulsan o bloquean decisiones, identificar responsabilidades individuales impide evaluar el uso de recursos públicos y detectar conflicto de interés o decisiones contrarias al interés público”, reiteró Rojo Navarro.

“Sin información no hay vigilancia ciudadana y sin vigilancia no hay rendición de cuentas”.

Agregó que la ciudadanía no puede vigilar lo que no conoce, las comisiones no son espacios privados ni políticos, sino instancias formales del Ayuntamiento, en consecuencia la publicidad de su trabajo no depende de la voluntad de los regidores, no puede limitarse a resúmenes genéricos y no se satisface con la sola publicación del acuerdo final en pleno, que este tampoco se lee, se omite, por lo que la transparencia debe abarcar todo el proceso de análisis y de dictaminación, no solo de resultados, la transparencia en comisiones no es opcional, es obligatoria.

Actualmente en la página institucional del Ayuntamiento de Mazatlán no se encuentra información de la integración de las más de 20 comisiones que están conformadas, continuó, por lo que es válido exigir que la Comuna publique de manera accesible y oportuna la integración y presidencias de cada comisión, en calendario y las convocatorias de sesión, las órdenes del día, las minutas y listas de asistencia, los dictámenes completos y el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

Recordó que desde el 2023 el OCM propuso una modificación en el Reglamento de Gobierno del Municipio en función de que se hiciera pública toda la información mencionada anteriormente, se logró llegar al consenso con la administración anterior, con los regidores de la administración anterior.

“Logramos todas estas obligaciones de transparencia en el trabajo del Regidor desde las comisiones, se plasmara en el documento, sin embargo, al llegar esta administración (actual), el viernes 13 de diciembre del 2024 le dieron para atrás a toda esa modificación y quedaron sin obligaciones de transparencia, eso que nunca se nos olvide”, recordó Rojo Navarro.

Por su parte la directora de Proyectos y Alianzas Estratégicas del OCM expresó que los regidores se dicen a favor de la transparencia, pero votan a favor de la extinción de la Ceaip sin conocer qué instancias suplirán las funciones de este organismo autónomo.

“El Cabildo de Mazatlán en la historia política del Municipio ha transitado de manera opaca, por qué tiene qué continuar así, por qué el Gobierno y la autoridad que viene y el cabildo que viene continúa con esta mala práctica, qué no hay alguien que de pronto le brinque que hay que transparentar la chamba”, subrayó Sheila Arias.

“Tenemos un Cabildo, bien lo comentó Gustavo, votó en contra de que publicaran sus actas de lo que iban a tratar en Cabildo, votó en contra de transmitir en vivo sus sesiones de comisiones, votó en contra de que el acuerdo del Contrato Colectivo del Sindicato con el Ayuntamiento fuera público, sigue hoy a puerta cerrada las discusiones debido a esa regresión que hubo, de qué estamos hablando, de un Cabildo que cuando se abre lo vuelven a cerrar ellos mismos”.