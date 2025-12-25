$!Tiene Mazatlán Navidad muy activa por llegada de dos cruceros turísticos

Mazatlán tiene una Navidad muy activa por el arribo de dos cruceros turísticos con un total de 8 mil 749 pasajeros y 2 mil 881 tripulantes.
De acuerdo con personal de instancias que operan los arribos, el primer crucero en llegar al muelle 4 a las 7:00 horas fue el Norwegian Bliss, procedente de Los Cabos, Baja California Sur, con 3 mil 898 pasajeros y 1 mil 252 tripulantes.
Esta embarcación partirá a las 18:00 horas con rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco.
El segundo crucero en llegar a las 8:00 horas fue el Navigator of the Seas procedente de Los Cabos, Baja California Sur, con 4 mil 859 pasajeros y 1 mil 629 tripulantes.
Dicha embarcación zarpará a las 16:00 horas hacia Los Cabos, BCS.
Ya sea en camiones o unidades de transporte turístico, unidades del servicio público o caminando, centenares de cruceristas visitan los diferentes atractivos de la ciudad y la región como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada, el Centro Histórico y la Zona Dorada.
Elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno implementan un operativo de seguridad por el arribo de dichos visitantes, además de que se cuenta con el Operativo de Seguridad Guadalupe Reyes por el actual periodo vacacional en el que participan más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los 3 niveles de Gobierno y de auxilio y rescate.
Uno de los sitios más visitados es la Catedral de este puerto donde las y los turistas aprovechan para tomarse fotografías tanto en el exterior como del interior de este recinto religioso.