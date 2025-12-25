$!Tiene Mazatlán Navidad muy activa por llegada de dos cruceros turísticos

Mazatlán tiene una Navidad muy activa por el arribo de dos cruceros turísticos con un total de 8 mil 749 pasajeros y 2 mil 881 tripulantes. De acuerdo con personal de instancias que operan los arribos, el primer crucero en llegar al muelle 4 a las 7:00 horas fue el Norwegian Bliss, procedente de Los Cabos, Baja California Sur, con 3 mil 898 pasajeros y 1 mil 252 tripulantes.

Esta embarcación partirá a las 18:00 horas con rumbo a Puerto Vallarta, Jalisco.

El segundo crucero en llegar a las 8:00 horas fue el Navigator of the Seas procedente de Los Cabos, Baja California Sur, con 4 mil 859 pasajeros y 1 mil 629 tripulantes. Dicha embarcación zarpará a las 16:00 horas hacia Los Cabos, BCS. Ya sea en camiones o unidades de transporte turístico, unidades del servicio público o caminando, centenares de cruceristas visitan los diferentes atractivos de la ciudad y la región como la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, la Glorieta General Rodolfo Sánchez Taboada, el Centro Histórico y la Zona Dorada.