Poca actividad presenta este martes la ciudad de Mazatlán al ser declarado como día oficial de asueto en todo el país por la asunción de Claudia Sheinbaum Pardo como primera Presidenta de México.

Este asueto fue decretado cada seis años el 1 de octubre, cuando se realiza el cambio de mando en la Presidencia.

Por eso este martes no se tuvieron clases en todos los niveles de educación pública y privada en todo el País, además no hubo actividades en algunos hospitales y clínicas, excepto guardias o atención de emergencias; muchos establecimientos comerciales no abrieron sus puertas.