Tiene Mazatlán retos urgentes que no pueden minimizarse como la seguridad pública: Barajas Cortés

Mazatlán es una ciudad con enorme potencial, pero también con retos urgentes que no pueden minimizarse ni postergarse como la seguridad pública, enfatizó la regidora y presidenta del PAN en Sinaloa, Wendy Liliana Barajas Cortés.

“Hoy hago un llamado responsable, firme y constructivo para atender temas que impactan directamente la calidad de vida de las y los mazatlecos, en primer lugar la seguridad pública; no podemos ignorar la percepción de inseguridad que existe entre la ciudadanía ni los hechos que se viven en distintas colonias y rancherías del municipio”, manifestó en la sesión de Cabildo.

“La seguridad no es sólo una estadística, es la tranquilidad de las familias, la confianza de quienes invierten y la imagen de Mazatlán ante el país y el mundo, se requieren estrategias claras, coordinación efectiva y acciones que verdaderamente den resultados”.

También dijo que el turismo es el motor económico de la ciudad y su fortalecimiento depende no solamente de la promoción, sino de que Mazatlán sea una ciudad ordenada, segura y con servicios públicos eficientes, sin esas condiciones el desarrollo turístico se vuelve frágil y excluyente.

Además subrayó que en servicios públicos e infraestructura persisten problemas de drenaje, agua potable, recolección de basura y alumbrado público en distintas zonas del municipio.

“La ciudadanía exige soluciones de fondo, no acciones aisladas ni decisiones improvisadas, es por ello que solicito respetuosamente que en el próximo Plan de Obras que está por presentarse se involucre a todo el Cabildo para analizar y decidir de manera conjunta las prioridades reales del Municipio poniendo al centro las necesidades de la población”, reiteró.

“Mazatlán merece planeación, visión y decisiones responsables que respondan a la realidad que hoy viven sus familias y nosotros estamos obligados a asumir nuestro papel como cabildo y tomar las decisiones que impacten de manera positiva en la vida de las y los mazatlecos”.