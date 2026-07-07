Tiene Mazatlán tarde lluviosa con actividad eléctrica

Mazatlán tiene este martes una tarde lluviosa con actividad eléctrica, sin que hasta el momento se reporten afectaciones en algún punto de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua pronóstico de este martes al jueves lluviosa fuertes a puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros o litros por metro cuadrado en Sinaloa.

En el caso de este puerto fue poco antes de las 16:00 horas cuando se comenzó a nublar después de un día muy caluroso de más de 32 grados centígrados de temperatura y poco después de las 17:00 horas comenzaron las lluvias.

Hasta después de las 19:00 horas solamente se han presentado encharcamientos en partes bajas de vialidades sin que se reporte el cierre de algún tramo de las mismas.

Se prevé que las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes continuarán hasta el jueves en la entidad.

Para el viernes se pronostican chubascos con lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros en Sinaloa, pero se prevé que las temperaturas máximas de 40 a 45 grados continúen en la entidad.