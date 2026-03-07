$!Tiene Mazatlán un fin de semana con moderada afluencia de turistas

A poco más de tres semanas de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa 2026, el puerto de Mazatlán comenzó el fin de semana con la presencia de turismo mesurado en distintos puntos de la ciudad, donde la actividad comercial y restaurantera se mantiene activa. Durante la mañana de este sábado, el Centro de Mazatlán registró un movimiento moderado en tiendas y comercios ambulantes, aunque sin detener el flujo de ventas. Tal fue el caso del Mercado Municipal Pino Suárez, donde visitantes aprovecharon para adquirir recuerdos, comida típica o despensa para sus habitaciones.









En tanto, la Plazuela República y la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción también recibieron a turistas y locales que buscaron refugiarse bajo la sombra de los árboles y disfrutar de un helado, pan o alguna bebida para resistir el calor que se dejó sentir desde temprano en el puerto. Por su parte, el Centro Histórico de Mazatlán, Olas Altas y el Malecón de Mazatlán mostraron la presencia de algunos visitantes que arribaron a la ciudad desde el viernes para asistir al partido de la Mazatlán FC frente al Club León, quienes aprovecharon el fin de semana para recorrer los atractivos del destino turístico.







