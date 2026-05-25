Tiene México una crisis de desplazamiento forzado desde hace como 20 años: Severine Durín

El desplazamiento forzado es una crisis que se ve en México desde hace como 20 años generado por el crimen, la militarización, megaproyectos como la minería y fenómenos naturales, manifestó la doctora Severine Durín, coordinadora del libro “Sólo nos dijeron que nos íbamos”, sobre desplazamiento de infancias y adolescencias.

“Nosotros hemos empezado a trabajar esas temáticas cuando no se escuchaban tanto y hoy ya la gente se está dando cuenta de la pertinencia, de la urgencia de crear otras condiciones también para las infancias y adolescencias, otros modelos y circunstancias de vida”, dijo.

“Resulta ser que la cuestión de desplazamiento forzado es una crisis en México que vemos desde hace como 20 años y esto realmente a nivel mundial es un relator de las Naciones Unidas sobre las personas desplazadas en el mundo, Clarlo Cavellani, en 2001 en una reunión nos decía esto tiene directamente que ver con las estrategias de militarización y seguridad pública, porque aumenta el poder de fuego de las personas, de los grupos y los intereses de los grupos están en contacto”.

En entrevista antes de la presentación del libro en el auditorio “Gustavo Lozano” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, agregó que si se quieren también resarcir y transformar las situaciones se tiene que irse a las raíces, atacar desde un enfoque más de justicia, de derechos humanos las situaciones que se encuentran en el País y en sus regiones.

“Por muchísimos años el País con más desplazamiento forzado ha sido Colombia con más de 7 millones de personas desplazadas en el mundo, estimamos en México que estamos más o menos alrededor de 400 mil personas, son datos digamos entre como el Acnur (Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados), entonces es un nivel como muy elevado vamos a decir, de mucha preocupación ,que aún por supuesto no alcanza los años de violencia de desplazamiento forzado en Colombia”, continuó.

“Viene persistiendo en todo el País, así como tenemos en el norte del País donde se han estado realizando los operativos conjuntos (de Seguridad), estos desplazamientos de personas y familias que buscan resguardarse los hay también en Guerrero, hoy día estamos hablando en Guerrero justamente ante la serie de crimen y la no respuesta de las autoridades, eso es lo que hay que entender, las familias desplazadas están en la sierra de Guerrero, en Chiapas, en muchísimas regiones del País desgraciadamente”.

Precisó que además del crimen y la militarización el desplazamiento forzado también es generado por la actividad de la minería.

“Exactamente existen otros causales que tiene que ver con los megaproyectos, porque cuando se realizan megaproyectos se acapara como el territorio para otros usos pues la vivienda, vivir en una localidad y se desplaza a personas, entonces lo que viene siendo la minería, todas las grandes obras, cuando se han introducido autopistas”, continuó la doctora y antropóloga.

“Y también las crisis ambientales como un desastre, por ejemplo si recordamos Acapulco en un momento dado la gente se tiene que ir porque ya no hay condiciones para vivir, hay que resguardarse y luego regresar, esos son como los causales del desplazamiento forzado y esto el particular nosotros vimos lo relacionado con violencia generalizada”.

También dijo que hacia dónde van las infancias y las adolescencias desplazadas es parte de las dificultades porque muchas veces las personas sufren de estigmatización en los lugares donde llegan, particularmente viviendo hacia las zonas urbanas, se ve en casos de desplazamientos en la sierra de Chihuahua, en Mazatlán también han llegado varias familias.

“Entonces no siempre está garantizado el derecho a la escuela, incluso para las poblaciones hondureñas desplazadas también por las pandillas, no siempre se les asegura, se les recibe en las escuelas como debería”, reiteró.