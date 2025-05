Tiene Papa León XIV virtudes propias de la vida religiosa: Obispo de Mazatlán

El Papa León XIV tiene una gran bondad, un espíritu muy fuerte y las virtudes propias de la vida religiosa y su primer saludo fue un fuerte llamado por la paz, impulsando a no tener miedo y saber que Dios está con la humanidad, manifestó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

”Tiene una gran bondad, un espíritu religioso muy fuerte y las virtudes propias de la vida religiosa, que son similares a las del Papa Francisco de humildad, de sencillez y estaba últimamente desde 2023 en un Dicasterio importante que es donde se nombran los obispos del mundo, se llama Dicasterio para los Obispos, tenía apenas un año pasadito, cerca de dos años, entonces tiene mucho conocimiento del mundo”, añadió.

”Y lo más interesante es que su primer saludo, que nos dirigió el día de hoy, es un fuerte llamado por la paz, centrado en que todos trabajemos por la paz practicando el diálogo, practicando el entendimiento, acercándonos a Dios y también enfatizó mucho que no tengamos miedo, entonces nos quiere inspirar seguridad de no tener temor, de no tener miedo, de saber que Dios está con nosotros y también impulsándonos a transitar necesariamente por la paz”.

Agregó que la de Robert Prevost Martínez, nacido en Chicago, Estados Unidos, pero con raíces hispanas por su madre, es otra personalidad, es otra riqueza de persona que le va hacer a la Iglesia y al mundo mucho bien.

Recordó que la Iglesia estaba por una parte con la tristeza por la muerte del Santo Padre Francisco que tanto bien hizo, tantos ejemplos dio y se estaba ya en oración pidiendo para que fuera elegido un sucesor de Pedro de acuerdo con el corazón de Jesucristo.

”Y el día de hoy gracias a Dios fue elegido el nuevo Santo Padre, que es el número 267 y es una persona, el elegido, pues muy cualificada, con una formación intelectual esperada, nacido en Chicago en 1955, pero tiene raíces hispanas por su mamá que se apellidaba o se apellida Martínez, y por su papá tiene el apellido norteamericano, entonces desde su nacimiento él tiene como una dimensión intercultural y en una ciudad como Chicago donde hay tantos hispanos, tantos mexicanos, pues desde su niñez y juventud sin duda se impregnó de ese ambiente favorable para todas las razas, para todas las culturas, para todos los pueblos”, continuó.

”Y estudió Matemáticas, se ve que es muy inteligente, pero porque las personas que estudian Matemáticas normalmente son muy capaces, pero después hizo los estudios necesarios para la vida sacerdotal dentro de la Orden de los Agustinos y ahí se distinguió porque poco trabajó, pronto se fue de misionero al Perú, de hecho en Perú es donde ha pasado la mayor parte de su vida como misionero en la Arquidiócesis de Trujillo, que se encuentra cerca del mar, es una Arquidiócesis creo costera, y ahí trabajó en parte la formación de los religiosos de su orden Agustinos, como también hizo trabajo pastoral, parece que también fue párroco”.

Posteriormente se fue a Estados Unidos donde lo nombraron superior provincial de los Agustinos y de ahí fue superior general de su Orden y pasó en Roma un tiempo y posteriormente el Papa Francisco lo nombró Obispo de Chiclayo, que es una diócesis pobre de Perú, donde fue ordenado el 12 de diciembre del 2014 y quiso al año siguiente adquirir la nacionalidad peruana, por lo que tiene la nacionalidad norteamericana por nacimiento y por elección la peruana y es muy conocido en el Perú, sobre todo en esas áreas de Chiclayo.

Espinosa Contreras reiteró que el nuevo Papa conoce mucho América Latina, habla perfectamente el español porque en su vida se cree que es el idioma que más ha hablado por sus trabajos misioneros y después como Obispo de Perú donde estuvo en zonas difíciles y pobres.

”Es el segundo (Papa) del continente Americano y la ciudad de Chicago es de las más cosmopolitas que hay en el mundo, donde hay gran presencia de mexicanos por cierto”, añadió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, “el domingo vamos a celebrar la misa por él y posteriormente el día del inicio del ministerio petrino, que ya nos indicarán, también, reiteró sobre el Papa León XIV que fue designado en la cuarta votación, en el segundo día del Cónclave por los Cardenales electores.