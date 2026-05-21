Tiene Sinaloa actualmente 16 municipios con sequía: Protección Civil

Sinaloa tiene actualmente 16 municipios con problemas de sequía, mientras que las presas están al 15.7 por ciento de su capacidad de almacenamiento de agua en promedio, manifestó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Naverrete Cuevas.

“La mayor parte del estado manifiesta el monitoreo de sequía aquí anormalmente seco, es la parte más baja, sin embargo, ayer platicando con el secretario de Sebides (Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable), Omar López Campos, él manifestaba que tenía reporte en 15 municipios, los que no han reportado es Culiacán, Navolato, es decir, los del centro del estado de Sinaloa”, añadió Navarrete Cuevas.

“Todos los demás estarán en comunicación con él, junto con Ceapas (Comisión Estatal del Agua) también, quienes son los que apoyan con pipas en la mayor parte del estado, ellos traen los indicadores, a ellos les llega el reporte y Protección Civil nosotros con muchísimo gusto los atendemos, aquella comunidad, son más de 2 pulgadas ahorita que han tenido reportes lo reportan a Sebides”.

Precisó que los reportes de las comunidades con problemas se sequía lo hacen ante Sebides que está muy al pendiente de ello y hay instrucción de la Gobernadora de atender el tema de sequía y afortunadamente ya se están presentando las primeras lluvias para reducir esa vulnerabilidad en ciertas zonas del estado.

También recordó que el año pasado a estas fechas las presas en Sinaloa estaban al 5 por ciento en su capacidad de almacenamiento y ahorita están al 15.7 por ciento, esperando que se recuperen, se prevé que se recuperen arriba del 60 por ciento y eso ya dependerá de la propia naturaleza y se espera que sea así.

Dio a conocer que la presa con nivel más bajo es la Miguel Hidalgo y Costilla, la Huites está al 21 .8 por ciento y la más alta que se tiene en la Aurelio Benacini al 49.7 por ciento, pero en promedio están al 15.7 por ciento, lo que representa 2 mil 480 millones de metros cúbicos, en tanto que las presas Picachos y Santa María se encuentran al 90.3 y 67.6 por ciento, respectivamente.

Además recordó que el año pasado se tenían arriba de 90 incendios forestales en la entidad, en este año se han registrado 13, se han reducido mucho no nada más por temas diversos, sino que la parte preventiva juega un papel fundamental y en la entidad está Sebides, Comisión Nacional Forestal , el Instituto Estatal de Protección Civil y las comunidades que hacen un trabajo extraordinario en la parte preventiva.