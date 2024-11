Tiene Sinaloa problemas de privaciones de la libertad, robo de vehículos y homicidios que mortifican mucho: Gobernador

Actualmente Sinaloa tiene tres problemas que mortifican mucho en materia de seguridad, que se están atendiendo y que son privaciones de la libertad, robo de vehículos y homicidios selectivos, manifestó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Ese es un problema que tenemos, lamentablemente son tres problemitas más: uno, la privación de la libertad de personas, tenemos un operativo para eso, exclusivo para eso; dos, el robo de carros que afecta mucho a la ciudadanía porque va una señora, una muchacha, un hombre y que le quiten el carro eso ya le generó una alteración a su vida y el tercero son los homicidios que están haciéndose de manera selectiva”, dijo.

“Hemos atendido el tema de las confrontaciones entre los grupos o las confrontaciones de los grupos con la autoridad y el otro tema es el de las carreteras”.

Añadió que en el incendio de dos unidades de carga la tarde del martes en el municipio de Elota no se interrumpió el tránsito vehicular.

También dijo que las tres personas que fueron privadas de la libertad la noche del pasado lunes en la zona turística de Mazatlán por gente armada que viajaba en otra camioneta ya fueron liberadas, pero no saben si eran extranjeras o mexicanas.

“Es que no presentaron la denuncia, estaba yo con la Fiscal, la Fiscal se reúne con nosotros, sólo le presentó, lo informaron los generales, más bien me lo informó el General (Gerardo) Mérida que es el Secretario de Seguridad, pero qué bueno que ya están (liberados)”, continuó.

“No vamos a mandar (más seguridad a Mazatlán), aquí los tenemos, es muy complicado (contarlos cuántos son los elementos que operan en este municipio), es muy complicado por qué, porque los movemos, se mueven, pero ya nos llegó ayer una nueva compañía de Fuerzas Especiales (del Ejército Mexicano) y esos son los que nos ayudan a este tema, a los tres temas que nos mortifican mucho: las privaciones de la libertad, el robo de autos, que estamos recuperando por cierto varios autos y homicidios, en esos tenemos operativos específicos, la nueva compañía que nos está llegando de Fuerzas Especiales es para fortalecer esto, por qué, porque ellos traen inteligencia, tecnología diversa, incluso vienen entre ellos paracaidistas para efecto que se usen aeronaves y poder llegar a los puntos precisos”, recalcó Rocha Moya.

También manifestó que en todos los actos o eventos están previstos de tener seguridad, no se pasa ni uno sólo.

Sobre los ataques o asesinatos a ex mandos de corporaciones policiales o en activo que se han cometido en Mazatlán y Culiacán, dijo que todas las muertes hay que lamentarlas.

“Pues la lectura es que en efecto, aquí en realidad es que fueron lamentablemente, todas las muertes hay que lamentarlas, a mi no me importa de quién se trate, la vida es lo más preciado, sin embargo, ocurre, pero en Sinaloa es donde menos se han focalizado en elementos de la Policía, pero ocurre, no se han enfocado (solamente en policías)”.

Del 9 de septiembre a la fecha en que se ha registrado una confrontación entre dos facciones del Cártel de Sinaloa se han registrado ya poco más de 500 homicidios dolosos en Sinaloa y casi igual número de personas privadas de la libertad, además de centenares de vehículos robados a mano armada, de acuerdo con lo que se ha dado a conocer públicamente.